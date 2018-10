Padres de Edwin Carcache: Mi hijo es un preso político más del régimen Ortega

Mercedes Dávila y Edwin Carcache, padres del joven líder Edwin Carcache, denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la detención ilegal de su hijo por parte de la Policía, ocurrida este martes.

Los progenitores de Carcache, señalan que su hijo es un preso político más del gobierno de Daniel Ortega, a pesar que este diga que no hay presos políticos a como lo expresó en una entrevista a la agencia Efe.

“Mi hijo es un preso político más, es absurdo lo que dice Ortega que no hay presos políticos, un ejemplo es mi hijo Edwin Carcache, si quieren pueden venir a apresarme a mí también porque ahora tendrán una madre en cada plantón, en cada marcha exigiendo la liberación de mi hijo” expresó su mamá.

La señora Mercedes relató que después de saber sobre la detención de su hijo, fue a El Chipote a preguntar por él y ahí como es de costumbre negaron que se encontrara en el lugar; además fue agredida y fue víctima de intento de robo por un miembro de las turbas sandinistas que se encuentran apostados en los portones de Auxilio Judicial.

“Alzaré mi voz, y que todo el mundo sepa que mi hijo no es ningún delincuente, mi hijo no es asesino, no es terrorista, no es tranquero, porque ayer que fui a El Chipote a pedir información el policía que estaba ahí me lo dijo ‘aquí no hay información de ningún terrorista, de ningún asesino y de ningún tranquero’. Saqué mi teléfono para grabar y uno de ellos me quitó el celular y me dijeron que no grabara, me pelié con uno de las turbas sandinistas que se encuentran ahí, a las que les pagan por molestar al pueblo de Nicaragua. Mi hijo no está solo, saldré a las calles a pedir justicia y libertad para mi hijo”, expresó la señora.

Por su parte, el padre de Edwin exigió la libertad para su hijo y todos los presos políticos del régimen Ortega Murillo.

“Nos damos cuenta de las atrocidades que está haciendo este gobierno, de encarcelar a los que piensan diferente a ellos. Queremos la libertad de todos los presos políticos en Nicaragua. El presidente delegado por el Consejo Supremo Electoral dice que aquí no hay presos políticos y sí hay presos políticos, mi hijo Edwin es uno de ellos y vamos a luchar por él”, señaló el padre.

Al respecto, Marcos Carmona, director de la CPDH, indicó que dará acompañamiento a los padres de Edwin, en todo el proceso judicial y de derechos humanos en su caso.

“Vemos cómo estos verdugos, genocidas de la Policía junto a los paramilitares no descansan por detener a nuestros líderes, los jóvenes que solo por el hecho de marchar y protestar están siendo reprimidos y encarcelados”, comentó Carmona.

El pasado 4 de agosto, Edwin también miembro de la Coalición Universitaria, denunció que la Policía Nacional giró una orden de captura en su contra, además de recibir amenazas de hacerle daño a su hija de 5 años de edad.

“Me han girado una orden de captura hacia mi persona por el tema de un homicidio, que muy bien sabemos que son esas mismas trampas que hace Daniel Ortega y Rosario Murillo con todos sus cómplices, como son la Policía, los del frente sandinista que se han dedicado a crear una campaña en contra de mi persona”, dijo Carcache a 100% Noticias.