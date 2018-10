Periodista de 100% Noticias denuncia asedio y amenazas de muerte

José Noel Marenco, periodista de 100% Noticias denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el asedio y amenazas de muerte en su contra por parte de paramilitares, policías y simpatizantes orteguistas.

El reportero indicó que el gobierno comenzó a investigarlo y hostigarlo por ejercer su labor periodística. “Afuera de mi casa había presencia de paramilitares, yo tuve que abandonar mi casa debido a la presencia de paramilitares. Luego un señor que sale de El Chipote, que estuvo apresado dos semanas me busca como contactar y me relata que dentro de El Chipote lo comienzan a interrogar a cerca de mí. Le preguntaron cuál era el vínculo que yo tenía con los estudiantes, que si yo los financiaba, yo los ayudaba. Esta persona me aseguró que dentro de El Chipote mientras lo torturaban le mencionaban mi nombre”, relató.

“Hace dos días una persona muy cercana a mí, familiar fue detenida en el Distrito 5 de la Policía Nacional, cuando a ella la detienen le preguntan a cerca de mí, que dónde me pueden localizar a mí, que cuál era mi vínculo con los estudiantes de la UNAN, de otras personas que estaban en trincheras protestando. La Policía Nacional está queriéndome de alguna manera vincular, asediarme y amenazarme. A esta persona la dejan libre el mismo día, y al salir le dijeron ‘decile a ese hijue… que su hora está cerca’. Ayer por la mañana recibí una llamada de alguien que trabaja para el Estado y esta persona me aseguró que la Policía tenía registros y documentos como inculparme a mí de que yo financiaba a los muchachos que estaban atrincherados en los recintos universitarios”, agregó.

Marenco aclara que su función siempre ha sido 100% profesionalmente periodística. “Yo estuve de noche durmiendo en los recintos universitarios, pero era porque yo sentía la necesidad de darle a conocer al mundo lo que estaba sucediendo. Yo estuve en todos los recintos universitarios, pero mi trabajo siempre fue periodístico, informar, ahora el gobierno busca la manera de cómo intimidarme, de callarme para que yo no dé a conocer al mundo lo que está sucediendo, y lo voy a seguir haciendo, ese es mi compromiso”, refirió.

Por su parte, Lucía Pineda, Jefa de Prensa de 100% Noticias, señaló que todos los periodistas de este medio televisivo han sido asediados y amenazados, por el simple hecho de informar la verdad al pueblo.

“En 100% Noticias hemos sido intimidados, y esta es una clara señal de amenaza, persecución y criminalización que está intentando hacer el gobierno hacia nuestro trabajo. No veo cuál es el delito que un reportero esté en una universidad reportando todo lo que está sucediendo. José Noel andaba haciendo su trabajo, sus registros en Facebook son públicos, su trabajo es público, el trabajo de nosotros es público, nosotros no nos andamos escondiendo”, comentó la periodista.

100% Noticias hace responsable a “la Policía genocida, al gobierno genocida de Daniel Ortega, por si le llega a pasar algo a nuestro periodista José Noel Marenco. No se puede estar persiguiendo y criminalizando de todos nosotros los periodistas. Lamentablemente estamos bajo un desgobierno que nos está acosando. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, nos puede costar la vida a como le costó la vida a Ángel Gahona”, dijo Pineda.

Al respecto, Marcos Carmona de la CPDH, destacó que los periodistas independientes no están solos y ha dado esta denuncia al grupo de MESENI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La Comisión Permanente de Derechos Humanos ha recibido la denuncia, sabemos el trabajo difícil de los hombre y mujeres de Prensa de los diferentes medios de comunicación. Hoy se ha vuelto un delito informar a la ciudadanía. Le he dicho a José Noel que es un hombre valiente porque solo el hecho de dar cobertura en los lugares más intensos no es para cualquiera. CPDH ya hablado con el grupo de MESENI, porque esta gente que anda amenazando”, declaró Carmona.