8:57 a.m.

El neurocirujano Josmar Briones, que se encuentra exiliado en Estados Unidos, denunció que en las celdas de El Chipote, policías y paramilitares violaron a dos estudiantes con fusiles AK-47.

“Los dos casos más impactantes que he visto en mi vida profesional y personal fue el de dos varones que fueron violados con fusiles AK-47, aún recuerdo sus rostros llenos de dolor e impotencia”, relató el médico.

“Llegaron a mi clínica destruidos emocionalmente, las lesiones (que sufrieron) son para escribir un libro de historias de terror. Cuando bajaron del vehículo no podían ni caminar, sangraban mucho, su rostro lleno de vergüenza por un delito que no cometieron; esos pobres hombres jamás van a volver a ser los mismos de antes. Ese lamentable suceso marcó su vida para siempre y la nuestra”, dijo el especialista.

Briones es originario de Estelí, pero vivía en Managua. Comenta que no pudo denunciar el hecho porque sabía que las víctimas serían un blanco para las autoridades

“Esas imágenes y el dolor de esos hombres quedaron marcados en nuestras vidas, lo peor para nosotros fue no poder denunciar estos atropellos (en el país) porque sabíamos que si lo hacíamos inmediatamente poníamos un target (blanco) en nuestra frente; esos actos no pueden ser concebidos por un hombre, hay que ser bestia para llegar a tanto, no tienen alma”, afirmó el galeno.

Este no es el primer caso de denuncias de actos atroces cometidos por la Policía Nacional y los parapoliciales contra los presos políticos. El estudiante universitario Marco Novoa denunció ante medios de comunicación en Estados Unidos una situación similar: los paramilitares utilizaron un mortero para agredirlo. Otros casos parecidos reciben atención médica especializada por los graves daños ocasionados en áreas sensibles del cuerpo.

Briones y Novoa se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien le expusieron las atrocidades que comete el régimen, reporta el medio La Prensa.