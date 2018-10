Circula en redes sociales que el díder campesino Medardo Mairena habría sido castrado estando en la cárcel “La Modelo”, que estaría hospitalizado, sin embargo esta información no ha podido ser confirmada por sus familiares y organismos de derechos humanos.

Freddy Navas del Movimiento Campesino dijo esta mañana que desde que empezaron a llevar paquetes a Medardo a partir del 26 de julio, “nunca han tenido acceso a tener contacto con él.

“Corren muchas especulaciones, nos han dicho que está internado en el hospital, inclusive que ha sido castrado, que está grave, pero es algo que no hemos podido tener ningún tipo de contacto con él, ni el abogado tampoco (…) Es lo que anda circulando en redes, pero nosotros no lo podemos confirmar, tampoco lo podemos desmentir porque no tenemos acceso a él. Todos los derechos que él tiene se los ha violado este régimen”, expresó Navas.

Los familiares y compañero de Mairena, exigen que este lo pueda visitar un médico de su confianza y no uno del gobierno sandinista.

Medardo fue detenido junto a Pedro Mena el pasado 12 de julio en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua.

La Fiscalía sandinista los acusó por los delitos de asesinato, terrorismo, crimen organizado, secuestro simple, robo agravado, daños a la propiedad pública, entorpecimiento de servicios públicos y lesiones.

Entre otros delitos, la Policía sandinista señala a Mairena y Mena como responsables del asesinato de cuatro oficiales de esa institución ocurrido en el departamento de Río San Juan.