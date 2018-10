10:36 a.m.

Después de varias valoraciones médicas, le fue retirada a Winston Potosme la bala de 9 milímetros que le dispararon antimotines y paramilitrares cuando participaba de la marcha "Somos la voz de los presos políticos" que se realizó este pasado domingo en Managua.

"El día de ayer (jueves) los médicos han extraido la bala que tenía alojada en mi brazo derecho. Los médicos decidieron retirarla porque podría traer consecuencias en mi brazo y mi cuerpo", dijo a 100% Noticias Potosme.

Winston Potosme quien es productor del programa Café con Voz que se transmite en 100% Noticias, dijo no sentir sensibilidad en los dedos como consecuencia del impacto de bala en su brazo.

Radiografía que muestra el alojamiento de la bala en el brazo derecho de Winston Potosme. Fotografía: Cortesía

"El dolor en el brazo persiste todavía, gracias a Dios me estoy recuperando de esta lesión que pueda generar esta bala, según me dijeron los médicos me darán seguimiento para ver cómo se desarrolla este proceso de recuperación", indicó Potosme.

La bala no pudo ser retirada el mismo día que recibió el impacto por la inflamación que tenía en el brazo pudiera crear una hemorragia en su cuerpo. "El brazo lo tenía muy inflamada, y ellos decidieron esperar a que el medicamento hiciera efecto y pudiera bajar la inflamación en el brazo y específicamente en la entrada y casi salida de la bala", finalizó Potosme.