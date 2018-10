Situación de refugiados nicaragüenses en Costa Rica es alarmante

La condición de los más de 25 mil nicaragüenses refugiados en Costa Rica, preocupa grandemente a varias organizaciones de derechos humanos en el país. A pesar del apoyo que ha extendido el gobierno costarricense, muchos nicas están en condiciones precarias.

Para el abogado Juan Carlos Darce, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, la situación de los refugiados es una “tragedia”, debido a que el gobierno de Daniel Ortega en vez de ayudar, continúa asediando a los nicaragüenses.

“Es una verdadera tragedia, los nicaragüenses que se han ido no solo están pasando dificultades económicas, sino que el irse del país implica en sí mismo una situación terrible, porque se van porque el gobierno nicaragüense te está persiguiendo y te ha forzado a irte al exilio”, dijo Darce.

Los miles de nicaragüenses han tenido que abandonar el país tras amenazas de grupos progubernamentales en el marco de la crisis que ha dejado más de 500 muertos en Nicaragua.

“Estas personas no regresan a Nicaragua porque la situación es de alto riesgo, porque el gobierno no las está protegiendo. El gobierno debería de tomar medidas, pero no hace ninguna acción, parece que estos nicaragüenses no les importa”, expresó Darce.

Según datos del gobierno costarricense, hay más de 25 mil nicaragüenses refugiados y centenares de solicitudes de asilo político en el vecino país, esto en el contexto de la crisis sociopolitíca en Nicaragua.

A pesar que nuestra Constitución Política establece en su artículo 28 que los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero gozan del amparo y la protección del estado por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares, estos violan este decreto y han negado ayuda a los refugiados.

Hasta el momento el gobierno de Costa Rica, solo ha emitido una resolución que otorga asilo político al secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, así como la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, de Nicaragua informaron que visitarán Costa Rica para conocer el estado de los exiliados nicaragüenses en centros de albergue.