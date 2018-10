"Lolo" Blandino a su hija Xiomara: “No quiero ningún privilegio de El Carmen, por favor no me saques”

El padre de la ex Miss Nicaragua, Xiomara Blandino, contó sobre su detención por parte de policías sandinistas

José Dolores Blandino Arana, padre de la ex Miss Nicaragua Xiomara Blandino, aseguró que seguirá en la lucha azul y blanco, y que tras su liberación –luego de ser detenido este domingo- “en vez de guardar mi guardia, la voy a subir”.

“Lolo” Blandino pasó un par de horas en El Chipote, el pasado 14 de octubre, después que fue apresado por la policía sandinistas en Camino de Oriente. Él se iba a unir junto a los demás nicaragüenses para protestar contra la represión que ejerce Daniel Ortega.

“Estamos secuestrados en el país, donde se nos impide manifestarnos”, dijo don “Lolo” en entrevista con 100% Noticias.

Él estaba dispuesto, y de cierto, resignado a pasar un buen tiempo en las celdas de El Chipote. Sin embargo, tras su liberación, dio gracias a Dios porque no hubo muertos ni heridos el domingo.

“La iglesia católica es mi partido”, le expresó don “Lolo”, de 65 años, a un policía joven cuando le cuestionó por qué marchaba.

“Nos entrevistaron cinco veces. Fue hostigoso”, informó el padre de la ex Miss Nicaragua, quien agregó que los policías que lo interrogaron eran jóvenes.

El tiempo que estuvo en El Chipote, don “Lolo” la pasó desnudo, un acto humillante para cualquier preso, señaló. “Me desnudaron y me metieron en una cárcel, me sentí humillado pero respaldado cuando vi que eran hombres los que estábamos. En la cárcel me di cuenta que había otros reos, gente que tenía 90 días en la cárcel”, destacó.

Entre esos presos políticos se encontraba el maratonista Alex Vanegas, también detenido la mañana del domingo y quien la noche de este lunes fue liberado.

Don "Lolo" Blandino dice que su hija lo fue visitar a us casa, una vez que salió de El Chipote.

Su salida

El último mensaje que envió don “Lolo” antes de ingresar al Chipote fue para su hija, Xiomara Blandino. “Era un pedido que había hecho, mandé un correo diciendo 'por favor, no me saques. Que yo soy parte de este pueblo y quiero compartir con el pueblo las cosas que pasan'”.

Ante la pregunta del porqué el correo, confesó que era porque “no quería un privilegio de El Carmen”.

Xiomara Blandino está relacionada sentimentalmente con Juan Carlos, hijo de Rosario Murillo y Daniel Ortega.

Don “Lolo” puntualizó que no quiere tener alguna relación con el Estado, y subrayó: “Primero hay que poner la conciencia y después el dinero, por eso ando marchando. En mi gremio vimos mucha gente (del Gobierno) que abusa y te pide dinero para que te adjudiques un proyecto, motivo por el cual llevo once años de no trabajarle al Estado, y ahora que me siento relacionado por mi hija mucho menos”.

“En la última interrogación me dijeron que qué iba hacer… seguir marchando”, respondió don "Lolo".