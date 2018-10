Niño gana premio en Costa Rica al exponer el asesinato de Alvarito Conrado

8:40 a.m.

El niño de 10 años, Andrei Cerna Cruz, ganó el mes pasado un premio en el festival nacional de las artes en Costa Rica, al relatar a través de un microcuento la lucha y muerte de Álvaro Conrado de 15 años, asesinado el 20 de abril de este año por un francotirador durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.

El microcuento de Andrei, titulado “Me duele respirar”, lo hizo ganador del primer lugar en su escuela “San Antonio el Llano”, luego el primer lugar a nivel de distrito y el primer lugar cantonal en Alajuelita, representándola a nivel nacional.

“Me duele respirar”, llenó de lágrimas a quiénes lo calificaron y trata sobre un niño estudiante nicaragüense y aplicado con su patria y su prójimo, que luchó por la libertad y al hacerlo fue asesinado por hacerlo, dejando una reflexión sobre la oportunidad que tienen los niños costarricenses de apreciar un país en democracia y libertad y no renunciar a ese derecho universal.

“Decidí escribir sobre Álvaro Conrado por la admiración y respeto que siento por él, que a pesar que era un niño luchó por la libertad de expresión de todo un país, a él le dedico mi premio”, dijo Andrei a 100% Noticias.

El padre de Andrei, contó a 100% Noticias que su hijo le preguntó un día por qué lloraba al ver imágenes de las protestas en Nicaragua, y este le explicó sobre la libertad y el derecho a expresión; entonces el niño le preguntó por Álvaro Conrado, el padre le mostró videos donde Conrado horas antes de su muerte sale herido con una bala en el cuello, y en los que decía que le dolía respirar.

“Tuve que mostrarle el video, y se puso muy triste”, expresó el papá.

El menor que cursa el 4to grado de primaria, nació en Costa Rica pero sus padres son nicaragüenses, quienes viven exiliados en ese país.

Este es el microcuento de Andrei:

"ME DUELE RESPIRAR"

Mientras papá me ayudaba a terminar las tareas de día siguiente,

Dio un sobresalto al sintonizar las noticias sobre un herido de bala que al igual que yo era estudiante y también niño… le pregunté si lo conocía y con lágrimas en sus ojos me respondió que no, pero me dijo que ahora en adelante todo un país conocería la valentía y el amor que había demostrado y que sin pensarlo Sería un símbolo de lucha por la libertad de expresión en Nicaragua.

Su único delito fue cargar agua y bicarbonato a otros estudiantes que compartían sus ideas, pero llegó la bala… esa misma que poco a poco arrancaba sus ideales, sus sueños, su familia y amigos, y llegó el momento de dolor al declarar: "ME DUELE RESPIRAR".

¿Cuántos de nosotros apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos?

Costa Rica es un país donde los niños estamos en las escuelas, disfrutando nuestra niñez y nadie nos tira bala por expresarnos y decir lo que sentimos, un país que respeta nuestros derechos por eso tenemos que amarlo, cuidarlo, y hasta dar la vida para que no tengamos que decir nuevamente: "ME DUELE RESPIRAR".