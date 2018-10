El maratonista Alex Vanegas es liberado tras permanecer tres días detenido en El Chipote

Las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, dejaron esta mañana en libertad al maratonista, Alex Vanegas, de 63 años, de edad, luego de haber permanecido detenido por tres días desde que fue capturado el pasado 27 de octubre en la zona de Metrocentro en Managua.

El reconocido maratonista que “corre para correr a Daniel Ortega”, fue llevado a su casa de habitación por parte de las autoridades de El Chipote. Esta es la quinta ocasión en que don Alex es detenido y liberado por la Policía sandinista.

"Nunca me dicen por qué me detienen y me "pronosticaron" que me volverán a llevar -detenido-, porque dicen que yo solo digo mentiras", expresó Alex Vanegas a un medio de comunicación local.

El maratonista quien se ha caracterizado por correr y ser un símbolo de las manifestaciones azul y blanco, por pedir la libertad de los presos políticos y justicia por los 528 nicaragüenses asesinados por el Gobierno de Ortega, ha sido detenido en otras ocasiones en Masaya, Granada y Managua.

En esta última captura Alex Vengas denunció que fue agredido. "Salió uno que me dio un gancho al hígado y los demás -policías- lo detuvieron para que no me siguiera maltratando", dijo.

Asimismo, manifestó que no le entregaron su celular, porque "lo están investigando" y expresó que continuará corriendo y protestando por las calles de Nicaragua.