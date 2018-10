Este jueves John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, dará un discurso en Miami sobre la política estadounidense hacia Latinoamérica, en el que se espera que refuerce la línea dura de la Casa Blanca contra Nicaragua, Venezuela y Cuba.

“Mañana hablaré sobre la política en Latinoamérica del presidente Trump en la Torre de la Libertad en Miami (Florida). No se me ocurre un escenario más adecuado”, escribió Bolton en su cuenta oficial de Twitter.

Tomorrow I will give remarks on President Trump’s policy in Latin America at the historic Freedom Tower in Miami, Florida – I can think of no more fitting setting.