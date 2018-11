Denuncian que a joven preso político le dan vidrio molido en su comida

Ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, se hizo presente la señora Delia Antonia Valdivia Blandón, madre del preso político, Kitzel Pérez Valdivia, de 22 años para denunciar el posible envenenamiento a su hijo.

Kitzel Pérez Valdivia se encuentra recluido en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La modelo”, en Tipitapa, donde se presuntamente lo están envenenando a través de la comida e incluso le introducen vidrio molido.

Delia Valdivia, supo lo que está sucediendo por su mismo hijo, quien la puso al tanto luego que ella lo viera enfermo y le preguntara qué estaba pasando.

“Miré a mi hijo que estaba como deshidratado, los labios reventados, estaba enfermo. Yo le pregunté ‘qué tenés’, él me contestó ‘mamá estoy enfermo, tengo dolor de estómago, tengo náuseas, tengo vómito y diarrea, se me acelera el corazón y luego se me baja, siento un hormigueo en las manos y en los pies, no sé qué es’…”, relató la madre.

Delia está muy preocupada y teme por la vida de su hijo, ya que el joven le manifestó que le “están dando vidrio molido en la comida y pedacitos de metal”, que él mismo los ha extraído de los alimentos que le llevan.

Pérez Valdivia está siendo procesado junto a su hermano Kevin Pérez Valdivia, David Alejandro Ortez Rivera, de doble nacionalidad nica-costarricense, Roban Scott Ruiz Centeno y Tobias Rafael Gadea Fonseca acusados de exposición y abandono de personas en perjuicio de cinco miembros de la policía.