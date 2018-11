Elsa Valle: Los perros rabiosos nos agarraron brutalmente a mí y a mi hermana

La ex presa política Elsa Valle y su hermana Rebeca de 17 años de edad, fueron agredidas física y verbalmente por la Policía sandinista al ser detenidas esta mañana en las afueras de los Juzgados de Managua cuando esperaban ver a su padre, el preso político Carlos Valle.

Elsa Valle y su hermana fueron agredidas por la Policía sandinista / 100% Noticias

Elsa denunció que mientras esperaban que llevaran a su papá a este lugar, daba entrevistas a medios de comunicación, la Policía sandinista esperó que las hermanas se quedaran solas para montarlas a una patrulla policial.

“Me dijeron ‘ya que no están los medios, ya que te las das de huevoncita, si seguís jodiendo te vamos a llevar’. Los perros rabiosos nos agarraron brutalmente, un guardia agarró a mi hermana, la apretó y la tiró… Ellos me montaron adelante, me agarraron de los brazos, de los pies y me aventaron”, relató.

“Sentí que el mundo se me iba, pensaba en mi hermana, volteaba ver atrás y ellos tapaban para que yo no viera como llevaban a mi hermana. Yo les pedía por mi hermana ‘háganme a mí lo que a ella le vayan a hacer’ les dije yo. Iba llorando por mi hermana, la agarraron como chancho”, contó Elsa.

Rebeca detalló que, al montarla a la tina de la camioneta por unos 15 oficiales, los hombres la iban golpeando y pateando en el estómago y espalda.

Rebeca Valle, muestra los rasguños que le hicieron los policías sandinistas / 100% Noticias

Las hermanas fueros llevadas a El Chipote donde les pidieron su información personal y les tomaron fotografías, luego las movieron a las celdas preventivas.

“Llega el famoso comisionado Santana y me dice ‘ves, te dije que ibas a caer, Vos ahora vas a pagar porque dijiste que aquí te violamos’, no le digo yo, aquí violaron mis derechos”, detalló la ex presa política.

Después de ser llevadas a El Chipote, las trasladaron a su casa a bordo de un microbús.