8:39 a.m.

Antimotines asedian las oficians del Colectivo de Mujeres y Radio Vos

Las oficinas del Colectivo de Mujeres y Radio Vos en Matagalpa amanecieron bajo el asedio de las policías y antimotines sandinistas, luego que anunciaran realizar el carnaval “Queremos vivir sin violencias”, una actividad que se viene dando desde 1992.

"Buscan el permiso del carnaval contra la violencia que realizaríamos hoy a partir de las 8 de la mañana", declaró uno de los integrantes de la cívica actividad al portal Boletín Ecológico.

Zoraida Torres, del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, explicó que habían presentado la carta de permiso a la Alcaldía de Matagalpa -para realizar el carnaval- pero como siempre, no contestaron. Sin embargo, Torres aclaró que en los años ateriores no había tenido problemas a pesar de no recibir respuesta de la Alcaldía.

La policía amenazó a los organizadores con meterlos preso si llevaban a cabo la actividad. El carnaval fue cancelado.

Los alrededores de dichas instalaciones se mantienen sitiada por la policía, la institución más represiva de las protestas, iniciadas el pasado 18 de abril. “Aún no han entrado a las oficinas pero se mantienen vigilantes”, agregó la fuente.

El carnaval contra la violencia machista es histórico, lleva más de 25 años realizándose en la ciudad de Matagalpa por organizaciones de la sociedad civil.