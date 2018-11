Miguel Mora denuncia secuestro de su conductor personal que luego fue liberado por policías sandinistas

Tras permanecer varias horas secuestrado por policías sandinistas, fue puesto en libertad Carlos Navarro, conductor personal de Miguel Mora, director de 100% Noticias.

“Carlos navarro es un preso, porque me trabaja a mí como conductor, exijo a Daniel Ortega, Rosario Murillo y al que se dice ser director de la Policía que liberen a Carlos Navarro, é anda trabajando, no delinquiendo. Carlos no se mete en nada de política. El objetivo es amedrentarnos, meter en medio” denunció Mora en comunicación telefónica con el canal.

Mientras Mora realizaba la denuncia vía telefónica en el canal, Navarro se comunicó para informar que lo liberaron, tras ser arbitrariamente secuestrado en el sector de carretera a Masaya.

“Lo pusieron boca abajo, lo interrogaron sobre si yo tengo nexo con algo ilegal y lo que puede decir Carlos es lo que yo soy, porque lo que he dicho es publico” dijo Mora.

Al momento de la retención, acoso, amenazas y hostigamiento policial Mora, iba a acompañado de su esposa y directora ejecutiva de 100% Noticias, Verónica Chávez

El periodista propietario de 100% Noticias, alertó primeramente del secuestro en su cuenta de Facebook, “acaban de secuestrar a mi conductor Carlos Navarro el mismo oficial de la DOE que me amenazó de muerte cuando me conducía de regreso a mi casa. El policía sandinista volvió a recurrir a las mismas amenazas. Nos requisaron, registraron el vehículo al no encontrar nada secuestraron a mi conductor. Un paramilitar estuvo siguiéndonos siempre donde andábamos” denunció Mora.

“Los policías amenazantes con sus akas nos decían no sean mentirosos y amenazaban con golpearnos mientras nos requisaron nos grababan con su celulares. Daniel Ortega, Rosario Murillo y Francisco Díaz son los responsables de la vida y estado de salud de nuestro conductor Carlos Navarro un hombre cristiano, honrado y trabajador. Estamos en un estado policial”aseguro el licenciado Mora en su cuenta de Facebook.

Al momento de la detención los pusieron contra la camioneta, les exigieron que levantaran las manos abrieran las piernas y a Verónica Chávez, la manosearon en la requisa, por lo que Miguel les reclamó.

Mora relató que el jefe de la policía Francisco Díaz, en todo momento daba instrucciones al oficial de la dirección de operaciones especiales, DOE, que los retuvo “el oficial tenía en el teléfono a Francisco Díaz, quien ordenó seguir la requisa…”lo que veo aquí es lo que había adelantado, que la siguiente fase de la dictadura es contra los medios independientes y periodistas para tratar de amedrentarnos”.



“Nos iban a secuestrar a nosotros y Francisco Díaz les dijo llevate al conductor” aseguró Mora quien dice que se escuchaba la conversación entre Díaz y el oficial de la DOE que seguía sus instrucciones.

Más temprano en horas del medio día los mismos oficiales de la DOE le hicieron parada a Mora, Chávez y al conductor Carlos Navarro, los bajaron, los requisaron, hicieron llamadas y a la hora de entregar los documentos el oficial de la DOE a cargo lo amenazo de muerte “usted está manchado con la sangre de nuestros compañeros, no está solo y lo estamos vigilando, en cualquier momento nosotros le pasamos la factura”, dijo el oficial de la DOE y Mora le preguntó que si era una amenaza de muerte, “tus días están contados” respondió el uniformado sandinista, quien amenazó a Verónica Chávez en llevársela presa porque ella le reclamo del abuso y por las amenazas.

“Ellos quieren obligar a periodismo independiente a desistir de su misión. Esto y más esperamos. Nosotros no dependemos de Daniel Ortega, ni de Rosario Murillo, nosotros dependemos de Jehová de los ejércitos” dijo Mora quien ve que el régimen implementa la cubanización en el país, algo que no va a funcionar, porque aquí “no hay retroceso, más bien ganan el repudio del pueblo” señaló Miguel Mora, quien agradeció a “Dios el Altísimo, Jehová” por la libertad de Carlos Navarro quien es su conductor personal y amigo desde hace 12 años.