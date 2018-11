Acusan a don Alex Vanegas de escándalo público

Después de permanecer por más de 20 días detenido de manera ilegal en El Chipote, el maratonista Alex Vanegas, ha sido acusado por el Ministerio Público "por ser presunto autor del ilícito de escándalo público en perjuicio del Estado de Nicaragua, según se lee en la acusación que fue extendida el 19 de noviembre.



Según el Centro de Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, el delito del que se le acusa al maratonista no tiene ninguna pena privativa de libertad.



"El escándalo público detemina quien que cause escándalo o perturbe la tranquilidad de las personas será sancionado de 10 a 30 días multas o trabajo en beneficio de la comunidad de 10 a 30 jornadas de horas diarias. Esto no tiene una condena que te prive de la libertad y no existe ni siquiera una causal que determine que pueda estar detenido. Lo que está haciend el Estado es mostrar su incompetencia y su violación a los derechos humanos", expresó Braulio Abarca, abogado del CENIDH.



José Alejandro Potoy, mejor conocido como Alex Vanegas, fue detenido el pasado 2 de noviembre cuando se encontraba visitando el cementerio Milagro de Dios, para conmemorar el Día de los muertos y darle acompañamiento a los familiares de los mártires que entregaron su vida en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua.



El maratonista quien se ha caracterizado por ser un símbolo de las protestas en contra del Gobierno de Daniel Ortega, corría por la libertad de los presos políticos.



Según la acusación, se espera que el 29 de noviembre a las 11:05 de la mñana se realice la audiencial inicial en contra de Alex Vanegas.



"No existe ningún delito por correr, no existe ninguna disposición penal. Caminar o correr es un derecho reconocido por la Constitución Política de Nicaragua como en los diferentes convenios internacionales", dijo Braulio Abarca.