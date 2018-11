Julio Montenegro aclara que no abandonó la audiencia contra autoconvocados de Sébaco

Como “irregular y malintencionada” califica el abogado Julio Montenegro la queja que interpondrá en su contra, el Juez Sexto Distrito Penal de Juicio ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, por no presentarse a la audiencia que tenía programada ayer a las 10:00 a.m. para representar a los nueve jóvenes autoconvocados de Sébaco.

Según Julio Montenegro, su ausencia se debió porque en los Juzgados le están programando audiencias “pegadas”, además había un acuerdo entre la Oficina de Gestión de Audiencias, OGA, para que cuando terminara una audiencia que llevaba en el Juzgado Séptimo Distrito de Juicio, se iba a continuar con el Juicio de los nueve jóvenes autoconvocados.

“Es algo totalmente irregular y malintencionada. Me están poniendo audiencias más o menos pegadas. Me tocaba una audiencia a las 9 de la mañana con el Juez Séptimo, Leopoldo Vargas y una hora después, a las 10 de la mañana, me tocaba con el Juez Sexto de Juicio. Hubo una coordinación a través de OGA (…) La audiencia que tenía en el Juzgado Séptimo terminó a las 6:50 de la tarde, sin embargo, el Juez Sexto se retiró a las 3 de la tarde”, expresó el abogado Julio Montenegro.

Asimismo, dijo que era falso que la abogada María Oviedo Delgado, fungiera como su “abogada sustituta” tal y como lo dijo en una nota el medio oficialista, 19 Digital.

“Se le dijo al Juez que ella (María Oviedo Delgado) estaba como asistente y no como abogada sustituta, al parecer no rectificó el acta y la dejó como si era abogada sustituta. Yo la llevé como asistente, porque ando inhabilitado de la mano, ya que una moto me pasó llevando frente a los Juzgados y ella me auxilio y ayudó en la toma de nota dentro del proceso. En acta se dejó plasmado y ahora están recurriendo a todo eso”, expresó Julio Montenegro.