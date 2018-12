Continúa intimidación policial en contra de exdiputado José Pallais

9:24 a.m.

Por sexta ocasión, la Policía sandinista en León se mantuvo en las afueras de la casa del exdiputado liberal José Pallais, en donde permanecieron por varias horas como muestra de intimidación hacia el político, quien es crítico del gobierno de Daniel Ortega.

Ayer jueves a eso de las 3:00 de la tarde un gran número de antimotines y oficiales de la Policía permanecieron en la acera y cerca de las ventanas y puertas de acceso a la vivienda de Pallais.

“Me han hecho gritos, llamados, para provocarme y repetirme hechos lamentables de la familia Álvarez en la ciudad de León. Estas presiones son motivadas en el ánimo para que nosotros no podamos opinar y censurar nuestras expresiones, ya que como abogado me ha correspondido defender estos derechos constitucionales”, expresó Pallais.

Antimotines en las afueras de la vivienda de José Pallais.

El pasado miércoles durante una hora, los policías sandinistas se mantuvieron en la vivienda de Pallais, y revisaron a todas las personas que entraban o salían de la casa.

Según Pallais en Nicaragua ya no existe un estado de derecho, puesto que el gobierno del dictador Ortega ha violado la Constitución Política del país.

“Aquí se han suspendido todos los derechos que deberían de estar protegiendo a los ciudadanos nicaragüenses (…) se ha conformado un estado policial que ha suprimido por vía de la fuerza los derechos humanos. La CIDH expresó que en Nicaragua ya no existen los derechos y los nicaragüenses ya no se sienten seguros, porque el estado de derecho ya no funciona en nuestro país”, finalizó Pallais.