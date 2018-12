Zoilamérica Ortega Murillo señaló este miércoles que detrás de la cancelación de la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) está la mano de su madre Rosario Murillo, quien busca “borrar los expedientes de crímenes sexuales de Daniel Ortega”, calificando el ensañamiento contra esta institución como una “venganza oculta”.

“Rosario Murillo no esconde su furia. Hoy pretende declarar muerte civil al CENIDH. Pretende sustituir las medallas de dignidad y firmeza de doña Vilma Núñez por nuevas heridas de injusticia. Si mi madre tiene memoria para ubicar de primeros en su lista de "eliminados" a quienes me creyeron en 1998, es porque no desisten de querer borrar los expedientes de crímenes sexuales de Daniel Ortega. Venganza oculta”, escribió en redes sociales Zoilamérica quien en 1998 acusó a Ortega de abusarla sexualmente desde que ella tenía 12 años.

La hija de Rosario Murillo, indicó que el régimen Ortega-Murillo pretende escapar del posible escenario de tribunales en los que no hay prescripción del delito, ni inmunidad como excusa de impunidad.

“Quieren hacer desaparecer la fortaleza de las decenas de casos de litigio internacional del CENIDH. Y por qué lo hacen? Porque saben q están perdiendo el poder y que deben escapar del posible escenario de tribunales en los que no hay prescripción del delito, ni inmunidad como excusa de impunidad. La justicia y la verdad no les pertenecen”, agregó.

Zoilamérica quien vive exiliada en Costa Rica se solidarizó con la Dra. Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, expresándole: “Doña Vilma: con dolor y culpa ajena, la abrazo con todo mi amor”.