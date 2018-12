​​​​​​​CIDH otorga medidas cautelares a Miguel Mora, Verónica Chávez y Leticia Gaitán de 100% Noticias

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares para el periodista y Director de 100% Noticias Miguel Mora, la periodista Leticia Gaitán y sus núcleos familiares porque han sido objeto de amenazas, persecución y asedio en el marco de sus labores y especialmente tras las protestas del 18 de abril de este año. para la CIDH los periodistas Miguel Mora, su esposa verónica Chávez y Leticia Gaitán se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia de acuerdo en con el artículo 25 del reglamento, "la comisión solicita al Estado de Nicaragua que: a) Adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Miguel Mora Barberena, Leticia Gaitán Hernández y sus núcleos familiares, quienes son derechos de los beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos e riesgo atribuibles a terceros. b) _Que el Estado adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus labores como periodistas sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas. Lo anterior incluye por ejemplo, las medidas que fuesen necesarias para brindar protección a las instalaciones del canal 100% noticias. c) Que el Estado, concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes, y d) que el Estado informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición" dice la resolución de la CIDH 90/2018 referidas a las medidas cautelares No. 873-18. La comisión también solicita al gobierno de Nicaragua tenga a bien informar a la comisión dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación, sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica. El otorgamiento de medidas cautelares y su adopción por el Estado no constituye prejuzgamiento sobre la posible violación de los derechos protegidos en la convención americana y otros instrumentos aplicables. Estas medidas fueron aprobadas el 13 de diciembre por Margarita May Macaulay, presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, primera vicepresidenta, Francisco Eguiguren, Joel Hernández, Antonia Urrejola y flavia piovesan, miembros de la CIDH.

.

Puede ver la resolución de la CIDH AQUÍ