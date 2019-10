Policía realiza redada en Masaya contra expresos políticos

En horas de la mañana de este domingo fue recapturado el señor Santos Sánchez Rodríguez

La policía sandinista realizó una redada en el departamento de Masaya para recapturar a expresos políticos. En horas de la mañana de este domingo fue recapturado el señor Santos Sánchez Rodríguez quien estuvo detenido por más de ocho meses en el sistema penitenciario del país.

La esposa de Sánchez, Heydi Hurtado manifestó que, “se lo llevaron en short solamente, estaba sin camisa. El esta lesionado y nosotros no metimos para que no lo golpearan, pero hasta que se lo llevaron pero no sabemos lo que le van hacer”.

Esta domingo la policía también capturo a otro preso político,, de nombre Edder Muñoz.