La Alianza Cívica y el dilema de los US$ 13 millones

9:20 a.m.

En una amplia investigación realizada por la plataforma digital 4to Mono revelan la distribución de los US$13 millones de dólares que aseguran simpatizantes sandinistas recibió supuestamente la Alianza Cívica, para gastarlos en tickets de avión, hoteles, comida, entre otros. En el siguiente link aparece el reporte elaborado por la periodista Lucydalia Baca de 4to Mono. https://www.4tomono.com/distopia/recibio-la-alianza-civica-us-13-millones-revelamos-el-misterio/

Según el reporte periodístico, en el año fiscal 2019, llegaron a Nicaragua 13 millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés), los cuales fueron distribuidos para diversos sectores.

Pero, ¿Pudo la Alianza Cívica recibir semejante cantidad de dinero?, la respuesta es sencilla, pues No; debido a que dicha agrupaciòn no cuenta con estatus legal aún. Los dirigentes de la Alianza Cívica aseguran que nunca han recibido, ni podrán recibir recursos de la cooperación. La principal razón es que el estatus legal de la organización no lo permite.

“No hemos recibido absolutamente nada, porque no tenemos personería jurídica ni tenemos cuenta bancaria. La Alianza Cívica no ha recibido ni un solo centavo de la AID, yo puedo hablar como director ejecutivo de la Alianza Cívica y nosotros de hecho no hemos recibido financiamiento de nadie”, aseguró Juan Sebastián Chamorro a 4to Mono.

Aunque evitó referirse a la posibilidad de que el dinero se haya canalizado a través de alguna de las organizaciones que integran la Alianza, asegurando que respeta la autonomía de cada una, Chamorro hizo énfasis en que hasta ahora la Alianza no ha recibido financiamiento de nadie y explicó que en las actuales circunstancias es imposible que en el futuro eso cambie, ya que el régimen Ortega-Murillo no permitiría que la Asamblea Nacional les otorgue personería jurídica, principal requisito para acceder a recursos de la cooperación.

La afirmación de Chamorro puede sustentarse con los informes anuales de cooperación publicados en el sitio web de Usaid, donde se detalla que efectivamente en el año fiscal 2019 (empezó el 1 de octubre del 2018 y concluyó el 30 de septiembre de 2019) Estados Unidos le entregó a Nicaragua 13.3 millones de dólares.

De acuerdo al detalle del informe de cooperación de Usaid, el sector de gobierno y sociedad civil, que según muchos fue por donde se canalizó el dinero a la Alianza Cívica, recibió en el año fiscal recién concluido, 7.7 millones de dólares, para diversos programas.

El programa de Gobernanza Municipal, que apoya el trabajo de las alcaldías, y el de Fortalecimiento de la Educación Técnica Vocacional para Jóvenes en riesgo fueron los que más recursos recibieron. En este sector también se financiaron varios programas de apoyo a la libertad de expresión y fortalecimiento de medios de comunicación.

El sector educativo tiene el programa Educación para el Éxito, ejecutado en la Costa Caribe del país es uno de los que aparece con las asignaciones más altas. Con los 13.3 millones de dólares que Estados Unidos aportó en el año fiscal 2019, también se financiaron actividades de apoyo a la protección del medio ambiente y programas de salud.

En medio de la crisis, cooperación se redujo

De hecho, en el año fiscal 2019 la cooperación estadounidense se redujo en 56 por ciento con respecto a los 30.3 millones otorgados en el año fiscal 2018 (del 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2018) cuando al sector gobierno y sociedad civil se le asignaron 16 millones de dólares. Al revisar el detalle de asignaciones se percibe que gran parte de estos recursos van dirigidos a actividades que se desarrollan en conjunto con instituciones gubernamentales y municipales.

4to Mono solicitó a través de la oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Managua, un detalle de los desembolsos realizados por USAID, sin embargo, al momento de la publicación de este articulo, aún no se había obtenido respuesta.

Otro sitio donde pueden verificarse los montos y destinos de los recursos que llegan al país, es el Informe de Cooperación Externa que publica el Banco Central de Nicaragua en su sitio web. Por ejemplo, el informe de 2018 detalla que entre enero y diciembre de 2018 (año fiscal de Nicaragua) Estados Unidos, a través de todas sus agencias aportó 26.2 millones de dólares.

Entre los programas beneficiados con estos recursos aparecen:

Desarrollo Municipal con 2.3 millones de dólares; Educación para el Éxito con 1.3 millones; Acción Comunitaria para la lectura y seguridad, con 1.6 millones de dólares; Voces para Todos con 1 millón de dólares; Educación Técnica Vocacional para jóvenes en riesgo con 1.3 millones de dólares; Mejor Educación y Salud con 3.6 millones, entre otros.

Hasta aliados se unieron a campaña de desprestigio

En medio de la campaña de señalamientos, en días pasados el miembro de la UNAB Félix Maradiaga en declaraciones a un canal local dijo que tenía entendido que se había recibido recursos para la logística del primer diálogo nacional.

Posteriormente, Maradiaga expresó que sus declaraciones habían sido mal interpretadas y aseguró que los fondos de la cooperación internacional que apoyaron la logística del primer diálogo no entraron a través de la Alianza.

Chamorro, por su parte recordó que antes de la instalación de la primera etapa de la negociación que inició el 16 de mayo del año pasado, la Alianza aún no existía como organización.

Pese a que el Movimiento Campesino integra la Alianza Cívica, algunos de sus líderes, entre ellos Freddy Navas, en declaraciones a medios de comunicación dijo tener pruebas de que la Alianza ha recibido financiamiento y aseguró que exigirán una auditoria y que ellos no han sido beneficiados por con esos recursos. En cambio, Medardo Mairena se limitó a decir que preguntará a la persona indicada sobre ese tema.

Para otras situaciones producto de la imaginación de los nicas, leer: Teorías conspirativas y el cierre de El Nuevo Diario

Fondos no pueden cambiar de destino

Maradiaga que fue director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), hasta antes que el régimen Ortega-Murillo le quitara la personería jurídica, explica que el Ieepp recibió fondos de Usaid entre el 2004 y 2018 y que estas partidas anuales nunca superaron los cien mil dólares.

Además, explica que esos recursos son auditados y que una vez que son asignados para una determinada actividad su destino no puede ser cambiado. Por tanto, tampoco es posible que el dinero se haya entregado a una organización y que esta lo haya traspasado a la Alianza Cívica.

“Los fondos de la cooperación norteamericana, la europea y nórdica son los más hiperauditados que puede haber. Inclusive, si te dan diez pesos para un café tenés que tener una lista con el nombre, número de cédula y de teléfono (de la persona que lo recibió)… nosotros entregamos listas de más de seis mil personas que fueron capacitadas en toda Nicaragua… en la lista de fondos del Ieepp hay policías que se capacitaron en temas seguridad y trata de personas”, detalló Maradiaga a 4to Mono.

Para la Alianza Cívica esta es una campaña “malintencionada orientada a dividir al movimiento azul y blanco, para que la gente crea que unos están recibiendo y otros no, cuando en realidad todo es totalmente falso”.

Chamorro espera que los integrantes de la UNAB, Alianza Cívica y otros sectores que “sin ningún tipo de fundamento” dieron por hecho que se habían recibido los 13 millones de dólares, una vez que se les explique la realidad se retracten de sus afirmaciones, ya que “cayeron en un error y terminaron también siendo víctimas de la campaña”.