Paramilitares orteguistas secuestran y torturan a dos jovencitas

Dos jovenes fueron secuestradas por paramilitares, la noche de este lunes 21 de octubre, cuando se dirigian a comprar comida en el sector carretera vieja a León, las dos fueron torturadas por los sujetos, mientras que a una le marcaron en su pierna la palabra "Plomo" a la otra le quemaron sus piernas y pecho con cigarrillos.

Las afectadas presentaron su formal denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, en su relato las jovenes una de 20 y otra de 26 dieron a conocer que ambas apoyaron a los estudiantes de la UPOLI en el 2018 al inicio de la crisis socio política.

" A mi me golpearon las costillas, tengo morados, me amarraron con bridas y también me patearon entre la pierna y la cadera y luego procedieron a marcarme con la palabra plomo", dijo una de las jóvenes cuya identidad es resguardada por su seguridad.