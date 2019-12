Ahora Rosario Murillo llamo“miserables” a todo aquel que se opone a su régimen pero además los amenazo nuevamente.

“Que no se atrevan a jugar como hicieron por un tiempito Los miserables, que no se atrevan a jugar con la paz, que no se atrevan a jugar con el derecho de todos al bien para todos, que no se atrevan a jugar con la tranquilidad de las familias nicaragüenses, que no se atrevan a tocar este modelo de amor cristiano de convivencia armoniosa, de reconciliación, que no se atrevan a jugar con la paz” Señalo Murillo.

Después de la renuncia de Evo Morales en Bolivia, simpatizantes sandinistas, sindicalistas y hasta la misma Rosario Murillo han recrudecido y elevado el tono de sus amenazas con temor a que el pueblo azul y blanco se levante tal y como sucedió en abril del 2018.

“Es un crimen más tratar de alterar la paz que tenemos en nuestra Nicaragua, las mayorías queremos vivir en paz, en familia, con bienestar, con nuestro trabajo, con seguridad porque eso es lo que merecemos como pueblo de Dios, que no se atrevan porque ya sabemos que ni pudieron ni podrán” dijo Rosario quien afirmo que “somos guardianes de la paz”

Estas declaraciones las brindo en el encuentro que tuvo el dictador Daniel Ortega con miembros del Consejo Político del ALBA-TPC que sesiona en Managua para analizar lo que ellos llaman “golpe de estado” en Bolivia.

