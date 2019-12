Padre Rodolfo López continúa orando por sus agresores “porque no saben lo que hacen”

Ante la toma y profanación de la catedral metropolitana de Managua el padre continúa Rodolfo López continúa orando por sus agresores porque según él “no saben lo que hacen”

“Son discursos demagógicos que se utilizan y desafortunadamente no saben lo que están haciendo por eso me tomé el tiempo de orar y ofrecí el rosario por su conversión, esta gente no sabe lo que significa la profanación del templo, no saben lo que estaban haciendo” señalo el sacerdote.

El también vicario de catedral dice que identifico claramente que paramilitares eran los que estaban dirigiendo al “grupo de choque” que se tomó la catedral metropolitana por más 24 horas lo que causo preocupación a él y a las hermanas religiosas por el peligro que representaba para las madres que estaban en huelga de hambre.

“Este era un grupo de choque del gobierno y claramente tenían intención de perjudicar y el grupo dirigente iba acompañado de un grupo de seguridad y claramente lo mirábamos como paramilitares o parapoliciales y ya mirábamos que la cosa estaba peligrosa por eso que comenzamos hacer el rezo del santo rosario”

En cuanto a su agresión manifestó que lo único que intento era llamar a la calma, pero en cambio recibió puñetazos y empujones.

“En un momento se les escapo de sus manos, querían controlarlo todo, en los videos se ve claramente como comenzaron agredirme, llego un momento en que yo me caí, yo estaba empujando porque sinceramente me empujaban, cuando yo estaba en el piso ya me comenzaron a dar bien fuerte y tengo golpes en la cabeza” Narro el vicario de catedral de Managua.

