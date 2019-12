“Las decisiones las tomo yo” dice Cardenal Brenes sobre nombramiento de sacerdotes.

El cardenal lo ha dejado claro: “las decisiones las tomo yo, junto a mi vicario general y mi vicario episcopal” esto en relación al nombramiento de sacerdotes en las parroquias de la arquidiócesis de Managua.

Las reacciones se generaron después que el sacerdote de la parroquia San Juan Bautista de Masaya asegurara que la dictadura estaba presionando para que cambiara a algunos sacerdotes de esta cabecera departamental.

Ante esto el cardenal Brenes ha manifestado que no se deja influenciar de nadie “como iglesia no escuchamos ni que nos manden firmas, ni que nos estén presionando, porque las decisiones las tomas el obispo, igual que el Papá, él no se siente presionado para nombrar a un obispo, porque nosotros no tenemos protocolos, ni compromisos con nadie, somos totalmente libres” dijo su eminencia.

En cuanto a las críticas sobre la supuesta pasividad para atender la situación que vivía el padre Edwin Román junto a las madres en huelga de hambre manifestó que fue él quien lo llamo para para que consiguiera una ambulancia y poder salir con las madres de la parroquia San Miguel.

“Son personas necias y escrupulosas siempre hablan de la mentira y yo dije que respetaba la voluntad del padre Edwin y solo actué cuando él me dijo, por favor consíganos una ambulancia para salir porque las madres están decididas a salir, si él no me lo hubiese pedido no lo hago” dijo el arzobispo de Managua quien añadió que “Dice el Papá que cuando alguien lanza una calumnia es como un terrorista, tira la bomba y esconde la cara”

El arzobispo ha visitado al padre Edwin y manifiesta que poco a poco se va recuperando pero que le llamo la atención “que esta con mucha esperanza, con mucha alegría con buen rostro”

