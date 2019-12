Doctora Alonso le dice a Fidel Domínguez “que ponga su barba en remojo”

La doctora María Eugenia Alonso quien ayer fue torturada junto a su familia en León le pidió a su agresor el comisionado Fidel Domínguez que “ponga su barba en remojo” y lo invito a unirse al lado del pueblo.

“Á él no le gustaría verse sentado en la silla donde me pusieron ayer a torturarme y que actúen como una verdadera policía para el pueblo, no para un partido del frente sandinista”

En una comparecencia en el programa 100 entrevistas con Lucía Pineda Ubau, la doctora Alonso manifestó que el comisionado Domínguez llego con la “escusa que éramos vendedores de drogas”

La doctora Reyes manifestó que en el momento de su agresión se sentía impotente “los golpes no lo sentí por la impotencia, los golpes los sentís después, nos vinieron a ultrajar porque somos opositores a Daniel Ortega, no tenemos armas y el arma que tenemos es Dios y ellos nunca tendrá esa arma”

Además, manifestó que el frente sandinista se debería llamar Isis porque sus operadores realizan ataques terroristas. “Deberían de declararlos como una organización terrorista”

Y manifestó que seguirán con su lucha cívica “porque no puedan dar vuelta a la tortilla y convertirse en criminales como ellos”

Pero también le mando un mensaje al COSEP “que haya un apoyo verdadero, no sirve de nada salir en la televisión diciendo repudiamos, queremos acciones como un paro nacional”

Ileana Ros-Lehtinen: “Régimen sigue aterrorizando al pueblo”

La ex congresista estadounidense y promotora de la nica act Ileana Ros-Lehtinen condeno el actuar del comisionado Fidel Domínguez y sus oficiales sandinistas quienes torturaron y golpearon a los integrantes de la familia Reyes Alonso a quienes también les robaron sus celulares y computadoras.

Régimen sigue aterrorizando al pueblo, esta vez atacando a familia Reyes Alonso en León quienes fueron golpeados, esposados y obligados a renunciar a sus derechos ante cámaras. Policía sandinista y #Ortega-Murillo rendirán cuentas. #Nicaragua será libre! https://t.co/qOsWds4nVu — Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) November 26, 2019

