Jacinto Suárez “Jura” que “tenemos una policía de primer nivel que no tortura”

Al parecer el diputado sandinista y secretario de relaciones exteriores del FSLN Jacinto Suárez vive en otro mundo porque no ha visto o no quiere ver los videos donde el comisionado Fidel Domínguez junto a sus oficiales torturaron a una familia completa en León porque considera que “tenemos una policía de primer nivel que no conocer de tortura”

En una entrevista Suárez le manifestó al periodista Donaldo Hernández de la Voz de América que “Esas son las historias terribles y horribles que viven divulgando” supuestamente los medios independientes a quienes les dijo “que vayan a Chile, que vayan a otros lugares si les preocupan los derechos humanos”

Los diputados sandinistas fieles a la dictadura Ortega Murillo al ser cuestionados por la prensa independiente se quedan callados antes sus interrogantes y si acaso les logran sacar una palabra actúan como el diputado Jacinto Suárez.

La policía sandinista y sus altos mandos han sido señalados de perpetrar una masacre contra el pueblo nicaragüense cuya lucha se recrudeció a partir del 18 de abril donde ejecutaron a toda costa el plan limpieza que termino con la vida de más de 300 nicaragüenses según organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Pero la represión y el asedio continua tal como sucedió este lunes en contra de la familia Reyes Alonso a quienes obligaron a grabar videos donde les hacían decir que “Con la paz no se juega” “no joder a los militantes sandinistas ni a la Policía”

