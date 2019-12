¿Quién sigue? para ser sancionado, preguntó Mike Pompeo, Secretario del Departamento de Estado de EEUU

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo aseguró a través de la red social twittear que Estados Unidos está tomando medidas para restaurar la democracia en Nicaragua.

Según Pompeo, tras la firma de la Orden Ejecutiva 13851 del presidente Donald Trump se han sancionado a 10 funcionarios de alto nivel del régimen de Daniel Ortega, incluida una instituciòn que corresponde a BANCORP.

Pompeo preguntó ¿Quién es el siguiente? Continuaremos responsabilizando al régimen de Ortega hasta que se restablezcan las libertades.

The U.S. is taking action to restore democracy in #Nicaragua. After @realDonaldTrump's signing of Executive Order 13851 last year, we’ve sanctioned 10 high-level officials & 1 entity. Who's next? We will continue to hold the Ortega regime accountable until freedoms are restored.