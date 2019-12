Padre Edwin: “Rosario Murillo necesita un psiquiatra”

“Puras locuras, ella necesita un siquiatra, que vaya ella y toda su familia, que se curen”, señaló el parroco

Para el padre Edwin Román Rosario Murillo necesita un tratamiento psiquiátrico porque los discursos que pregona están muy lejos de la realidad que vive en pueblo nicaragüense.

“Puras locuras, ella necesita un siquiatra, que vaya ella y toda su familia, que se curen”, señaló el parroco.

El padre Román reaccionó a las palabras que diera en su acostumbrado discurso, en sus medios propagandísticos donde Murillo reconoció que asediar y amenazar no es de cristianos.

Pero para este líder religioso que ha vivido en carne propia el asedio y persecución a su iglesia esas palabras son puras mentiras. “Se contradice porque la orden de los que hemos sido asediado viene de ella, en Nicaragua esas fuerzas tenebrosas vienen de ellas, Avellan no va actuar sin orden de ella l policía no va actuar sin la orden de ella, el ejército no va actuar sin orden de ella las turbas igualmente.

Manifestó también que Rosario Murillo no puede hablar de cristianismo cuando ataca a la iglesia que fundo Jesucristo.

“Todas esas predicas que dice a medio día son puras mentiras, todos esos altares que tiene en la avenida bolívar son mentiras, para empezar esas imágenes no son ni bendecidas, estarán venerando a la madre de Cristo cuando atacan a la iglesia que cristo fundo”, agregó Román.

