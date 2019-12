Monseñor Báez: "Nadie se ha creído narrativa que los obispos son golpistas y terroristas"

Monseñor Silvio Báez aseguró ante los medios de comunicación que en los siete meses que lleva fuera del país, nadie se ha creído la narrativa de la dictadura Ortega Murillo que en Nicaragua los obispos son “Golpistas y terroristas”

“En los 7 meses que llevo en Europa nadie se ha creído lo de la iglesia golpista o de los curas terroristas, lo de los templos que dieron albergue a los que estaba matando a la gente, esa narrativa que se inventó el gobierno absolutamente nadie fuera de Nicaragua se la ha creído” aseguró Báez.

Según Báez, eso se debe a la credibilidad que tiene la iglesia católica en la sociedad nicaragüense, “Cuando tratan de dañar tu integridad hay que hacer oídos sordos, no darle fuerza al mal, cuando le dan refuerza respondiendo mal por mal, este se fortalece entonces no hay que darle fuerza al mal”. La estrategia del poder en Nicaragua es achacarles a otros lo que ellos hacen, hasta el punto que distorsiona totalmente la realidad.

Respecto a un posible regreso de Báez a Nicaragua, el obispo informó que el Papa Francisco le aseguro que no estaría demasiado tiempo fuera de su país. “Me he encontrado con el Santo Padre un par de veces y nos hemos escrito varias veces, el padre siempre ha sido muy afectuoso y muy cercano y yo le agradezco el interés que ha puesto en mi persona y en el ministerio, el interés que tiene en Nicaragua y por la problemática que está sufriendo nuestro pueblo, me aseguró que yo voy a volver y que mi tiempo fuera no será demasiado largo. Yo estoy siempre disponible a seguir las indicaciones del Santo Padre”

Báez lamentó los ataques del régimen a los medios y periodistas independientes que sufren agresiones físicas, persecución, calumnia, para el obispo esto demuestra el sistema totalitario en el que viven los nicaragüenses. “Estos sistemas cerrados totalitarios, una de las estrategias más utilizadas por qué es muy eficaz en la desinformación es distorsionar la historia, que la gente no se dé cuenta de lo que está ocurriendo, que la verdad no llegué a la población; esto explica los ataques a la prensa que sólo ocurren en sistemas totalitarios y dictatoriales.”

Sobre la gran unidad que buscan las fuerzas opositoras a la dictadura Ortega Murillo, Báez recomendó tener una visión de Nación y dejar a un lado los caudillismos, así como los intereses personales. “En este momento todos deben pensar en Nicaragua, lo que ha dañado son los caudillismos, las ambiciones personales, la búsqueda de privilegio, los que andan detrás de un puesto de un cargo, el querer brillar más que otros.Mientras los nicaragüenses no superemos esa especie de enfermedad política no vamos a lograr construir un país como todos lo soñamos, que yo creo que el camino es pensar en el país; dejar un poco los egoísmos y entender que la diferencia es una riqueza y que nos puede ayudar a construir un país mejor”

Estas declaraciones las brindó luego de oficiar una misa en en la Iglesia Santa Agatha, Miami, Estados Unidos.

