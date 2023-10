Un furibundo Gustavo Porras dice "Aquí nos vamos a quedar"

Una vez más Gustavo Porras se aferra al poder y amenaza a todos los que se oponen a la dictadura de Daniel Ortega “Que no estén soñando” porque aquí según el “se van a quedar”

“Como lo dijo Daniel, aquí nos vamos a aquedar todos, no estén soñando” Expreso “eufórico” tras las críticas que le llovían por parte de diputados opositores cuando se debatía “la ley de aseguramiento soberano y garantía de suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense" aprobada de “emergencia” por la aplanadora sandinista.

Durante su intervención, Porras, no se quedó atrás y siguió el guion de Rosario Murillo al lanzar indirectas a Juan Sebastián Chamorro quien el jueves pasado salió en defensa de una señora de la tercera edad y familiar de un preso político, quien fue agredida con un tuvo por un señor que se encontraba vendiendo en las afueras de Metrocentro.

“Es fácil que un gamonal agarre a un pobre hombre desnutrido por los años, golpeado por el sol y le diga que sos un tal por cual, como lo que es terrible para estos oligarcas, es que ese hombre le diga que sos vende patria, eso es terrible para ellos” dijo Porras.

La Primer Dama de #Nicaragua no tiene ni un dedo de “dama”.



Gracias, @FrancesRobles, por su reportes sobre los ataques a la democracia.



El pueblo #nicaragüense sufre y protesta and the wife (who is also the VP!) of #Ortega responds with a vulgar version of “let them eat cake”. https://t.co/2659GBWu5G