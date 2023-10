10:06 AM

José Ramón Bauzá uno de los eurodiputados promotores de esta resolución sobre Nicaragua celebro su aprobación al favor del pueblo nicaragüense para recuperar la institucionalidad y el orden democrático a través de elecciones libres.

“Esta resolución es un paso importante, pero no el último. Muestra el rechazo de Europa al régimen Ortega-Murillo y presiona para que pasemos de una vez a la acción. Me comprometo con vosotros a no parar hasta que vuelvan la paz, la justicia y la democracia a Nicaragua” escribió en su cuenta de Twitter.

❗ Lo más importante: condena la represión y los asesinatos del régimen de Ortega-Murillo, exige sancionar cuanto antes a todos los responsables de las violaciones de DDHH y (crucial) que se active la “cláusula democrática” que puede suspender el Acuerdo de Asociación con la UE. — José Ramón Bauzá 🇪🇺 (@JRBauza) December 19, 2019

La resolución sobre Nicaragua se ha aprobó con 560 votos a favor, 12 en contra y 63 abstenciones y para Bauzá lo relevante es que condena la represión, el asedio, hostigamientos y los crímenes que son catalogados como de lesa humanidad, pero sobre todo sancionar a los responsables de estos asesinatos.

🕊 Finalmente muestra su solidaridad con todo el pueblo de Nicaragua, especialmente las víctimas de la represión. Exige la liberación de los presos, la vuelta de los exiliados y organizaciones de DDHH y el fin de los ataques a la prensa y activistas. — José Ramón Bauzá 🇪🇺 (@JRBauza) December 19, 2019

“(Esta resolución) exige sancionar cuanto antes a todos los responsables de las violaciones de DDHH y (crucial) que se active la “cláusula democrática” que puede suspender el Acuerdo de Asociación con la UE” dijo este eurodiputado.

En otros de sus mensajes en esta red social fue:

“El Parlamento Europeo exige también medidas concretas para superar la crisis: vuelta al diálogo con Alianza Cívica y los acuerdos de marzo, con el objetivo de elecciones libres con observadores internacionales y un nuevo Consejo Electoral Supremo independiente, como exigimos”

Bauzá manifiesta por otro lado que debe de haber presión para la liberación de los presos, la vuelta de los exiliados y organizaciones de DDHH y el fin de los ataques a la prensa y activistas.

