11:17 a.m.

El Padre Edwin Román dice que en esta navidad hay “nuevos Herodes” que han mandado a asesinar a niños inocentes.

“Aquí en Nicaragua se están celebrando dos navidades, la primera que celebramos como cristianos el nacimiento de Cristo que debe de nacer en nuestros corazones y la segunda es la navidad que celebran los que persiguen a la iglesia, los Herodes que mataron a niños y hoy esos Herodes también han asesinado niños en Nicaragua”

El padre Edwin conmemorara esta navidad a oscuras porque la dictadura mantiene sin energía eléctrica a la parroquia San Miguel, la cual hasta el día de hoy se cumple mes y medio que la empresa que brinda este servicio no la reconecta, por tal razón la misa de Navidad la celebrara con “velas y antorchas” y la hará a las 6 de la tarde.

“Aunque no tengamos el fluido eléctrico siempre la palabra se la vamos a predicar, aunque sea desde los tejados” manifestó el padre Edwin Román en una entrevista concedida a este medio de comunicación.

Este pastor de la iglesia explico que sus recibos están al día y lo que existe es una orden desde El Carmen de no reestablecer el servicio a la parroquia San Miguel de Masaya.

“Yo estoy al día con todos mis recibos y mandé a alguien a Disnorte-Disur y me dijeron que nunca tuvieron una orden de corte, pero por otras fuentes me di cuenta que hay una orden de parte del gobierno de no dar el servicio de energía a la parroquia, las puertas están cerradas para la iglesia” dijo el padre Edwin.

Además, manifestó que “Esto es una represalia contra la parroquia y mi persona, porque la parroquia junto con mi persona hemos estado al lado del pueblo”