El Obispo de la Diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez manifestó que le da tristeza ver cómo “Grupos sociales, políticos y económicos envían mensajes de discordias, cuando deberían enviar mensajes de unidad en medio de esta crisis”, así lo expresó Álvarez durante una homilia dominical.

Para Álvarez hay grupos que “No respetan a las personas, ni la dignidad, ni la diferencia de pensamiento; es triste ver como grupos sociales políticos y económicos en algunas ocasiones lejos de buscar puntos de unidad y unirse, en algunos momentos entran en combate verbales mediáticos, como si quisieran acabar con el otro, como si quisieran destruir” dijo.

Por ello, el obispo de Matagalpa hizo un llamado al pueblo de Nicaragua a seguir dando el ejemplo de unidad, advirtiendo que el pueblo nunca debe dejarse arrastrar por esos embates de grosería. “Nosotros el pueblo no debemos escuchar nunca al que utiliza la palabra para destruir y no para construir”

Finalmente Álvarez aseguró que la Unidad en Nicaragua no la van a hacer la élite, no la van a ser los líderes sino el pueblo, “La unidad de Nicaragua ya empezó en el pueblo por qué es el pueblo nicaragüense que hace su historia no tenemos que esperar que la unidad venga de afuera, es el pueblo que tiene que seguir fortaleciendo los vínculos de unidad” puntualizó.

