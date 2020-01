La líder de los comerciantes Irlanda Jerez lamentó la difícil situación que se está viviendo en Nicaragua para alcanzar una verdadera unidad, pero considera que se puede lograr si existe voluntad.

“Hoy hablamos mucho de la unidad y queremos esa unidad con dignidad, la unidad sí se debe dar entre los diferentes bloques, movimientos organizaciones y autoconvocados y bajo el mismo sentir del pueblo qué es libertad justicia y democracia” expresó Jerez.

Irlanda Jerez habló sobre este tema con Luis Galeano en el programa Café con Voz donde definió a la Alianza Cívica y a la Unidad Nacional Azul y Blanco como dos organizaciones del pueblo, pero pidió que deben dejar intereses personales y ponerse al lado del pueblo.

"Un grupo de personas han querido adueñarse de la lucha azul y blanco, y están padeciendo por la presidencialitis y el pegate a mí, eso es lo que está pasando en Nicaragua, no existe la voluntad de todos los bloquee que digan que nos unamos todos” dijo Jerez.

Jerez considera que es el mismo pueblo quien tiene las decisiones en las manos y la tarea de seguir luchando por una Nicaragua en democracia y solicitó al sector empresarial a escuchar al pueblo

“La opción la tenemos nosotros, tenemos que seguir denunciando, seguir presionando por sanciones que cada uno de nosotros, que la mediana y pequeña empresa entienda que no importa cuanto tengamos que perder por la libertad de la nación y que el gran capital se alinie con claridad a favor del pueblo porque no lo han hecho, aquí no están dispuestos a perder nada económicamente” dijo Jerez.