Autoconvocados realizan marcha azul y blanco en Miami

Un grupo de autoconvocados realizaron una marcha en la ciudad de Miami Estados Unidos,con el propósito de rememorar la lucha cívica y social que ciudadanos nicaragüenses han desempeñado en contra del régimen Ortega Murillo desde abril de 2018

Trajes artesanales de color azul y blanco, consignas como "de que se van,se van", 'viva Nicaragua libre" entre otras, fueron parte del ambiente de la marcha en la que participaron autoconvocados exiliados

María Elvira Salazar; periodista y candidata republicana al Congreso Sur de la Florida, tuiteo acerca de la actividad azul y blanco en donde expresó que Nicaragua merece tener democracia libertad y Justicia

Today we stand with our Nicaraguan brothers and sisters in their struggle to liberate their country.



Hoy acompañando a nuestros hermanos nicaragüenses en su lucha por liberar a su país.#Nicaragua pic.twitter.com/M2cNdfyuHj