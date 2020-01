Satisfecha, así me siento con la reunión entre el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo y el grupo de nicaragüenses que gentilmente invitó la Embajada de Estados Unidos en San José, entre ellos era la única periodista.

Le dejé claro que pese a todos los ataques de la dictadura Ortega-Murillo contra los periodistas y medios de comunicación independientes, seguimos informando. Pero necesitamos aún del apoyo internacional para que el régimen devuelva lo robado a 100% Noticias, a Confidencial y haya libertad de prensa. Sin libertad de prensa, no hay democracia, sin libertad de prensa, las elecciones están condenadas al fracaso. Todos los días en Nicaragua a toda hora, se persigue, se encarcela, hay secuestros a quienes se oponen al régimen, continúa el estado policíaco y eso debe terminar.

La cita fue a las 11:30 de la mañana de este martes 21 de Enero, por el tráfico en San José, estuve una hora antes. En la entrada de la embajada, un grupo de exiliados encabezados por el amigo periodista Armando Espinoza, me entregó dos sobres de manila, uno para el Señor Pompeo y otro para la embajadora de EE.UU en San José. El documento cerrado que me dieron contenía varias demandas como la aplicación de más sanciones al régimen, presionar para que se garantice el retorno seguro de los que se fueron al exilio forzado, libertad de los presos políticos, entre otros puntos. El documento fue firmado por 500 exiliados.

Me gustó ver juntos a miembros de la Coalición Nacional y al líder del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, tras la convocatoria que ambos grupos hicieron por separado, para la unidad. El Movimiento campesino tiene su peso y piden más sillas en la Alianza Cívica, parece que se las van a dar las 3 sillas, según una entrevista que le hice el domingo al Dr. José Pallais, de la AC.

Ingresamos a una salón, el Señor Pompeo, llegó tras reunirse con el Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Ingresó y saludó a cada uno del grupo. La última a quien estrechó la mano fue a mí. Le dije con mi pequeño inglés, que gracias por apoyar al pueblo de Nicaragua y que le traía un regalo. Me quité las tres pulseras y le puse en su muñeca la que lleva tejida las banderas de Nicaragua y Estados Unidos, que simbolizan el abrazo de EE.UU al pueblo de Nicaragua. Las otras 2 pulseras llevan los colores de la bandera azul y blanco de Nicaragua y la tricolor de Costa Rica. Le expresé que fueron elaboradas por el excarcelado político y ahora exiliado, el sicólogo Róger Martínez, quien fue torturado cruelmente en el Chipote y fue excarcelado en marzo del 2019.

Deeply moving to hear from @alianzacivicani, @unidadnic leaders and Nicaraguans exiled in #CostaRica as they struggle to reclaim democracy in their country. We stand with you and commend the support that Costa Rica has given to all who have fled the Ortega regime. pic.twitter.com/FTKYmiqyV0