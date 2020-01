Los miembros de la Unidad nacional azul y blanco y la alianza cívica le dejaron claro la desconfianza que ha tenido el PLC por los pactos entre alemán y Ortega, pero ante esto el PLC según Pallais demostró “un compromiso con el presente y con el futuro” por lo que a su juicio es un borrón y cuenta nueva en la gran coalición.

“Desde abril hasta la fecha nos hicieron ver que no han estado votando a favor de las iniciativas del régimen sino en contra de estas y desde esa fecha no han tenido ninguna negociación y ni un pacto” explico Pallais durante el programa 100 entrevista con Lucía Pineda Ubau.

Uno de los puntos significativos del encuentro entre el partido liberal constitucionalista y miembros de la gran coalición según José Pallais fue el compromiso de este partido de “no negociar” las reformas electorales con la dictadura.

“Se dio un logro un avance muy positivo, el compromiso del PLC de no negociar en bilateral con la dictadura reformas electorales, no volver a los caminos de los acuerdos entre estos partidos que tanto daño le han hecho al país, fue un compromiso con acuerdos firmes y transparentes no arreglos por debajera, debemos enseñar que es lo que se firma al pueblo de Nicaragua”

En cuanto a la incorporación de varios miembros a la alianza este miércoles José Pallais manifestó que lo que se busca en “la alianza es que sea como lo que sucedió en abril, que nadie preguntaba de donde venía, y en pluralidad así se ven estas incorporaciones”

