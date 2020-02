El líder del movimiento campesino Medardo Mairena lamentó la decisión del líder estudiantil Edwin Carcache de retirarse de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Carcache cuestionó el doble discurso de Medardo Mairena y la Unidad Nacional Azul y Blanco, quienes se debaten la “Unidad”.

“Lamento que nuestra hermano de lucha Edwin Carcache haya tomado esta decisión, sus razones tendrá, no es fácil el camino, enfrentar los problemas que hemos enfrentado los encarcelados”

Respecto a los señalamientos de Carcache a Medardo sobre el doble discurso, el líder campesino aseguró que “el Movimiento Campesino ha sido claro desde antes del 2018, hemos tenido claro hacia dónde vamos, salimos de los cuerpos de las montañas para unirnos los jóvenes quienes son el presente y el futuro de este país”

Leer más: Edwin Carcache se retira de la Alianza Cívica

Medardo insistió en una gran unidad sin exclusión, “Hemos dejado claro, la importancia de ser autónomos como movimiento porque vamos a conservar nuestros principios, nuestra dignidad y autonomía que hemos mostrado antes del 2018. Tenemos la necesidad de tener una estrategia como alianza, cuál va a ser el rol de cada movimiento social, político”

En 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau, Carcache dijo "me incomoda el doble discurso (Movimiento Campesino). que está el espacio y no lo toman. Continúan la misma redundancia. Hay gente que está deteniendo el proceso. Ahora que está el tema de la coalición, muchos dicen la unidad es buena y a la hora de la hora no se suman" cuestionó el ex-preso político. Al respecto Medardo Mairena aseguró en este mismo programa que han peleado los espacios dentro de la Alianza Cívica y que tienen claro que hay un objetivo que los une para seguir luchando juntos contra el régimen.

“Hemos sido claro de lo que queremos para nuestra patria. No hemos querido construir otro grupo, hemos abierto las puertas a otras agrupaciones” manifestó sobre el lanzamiento de la agrupación “Primero Nicaragua”. “No he faltado a ese compromiso, vengo de ese pueblo sufrido, seguiremos luchando juntos. El hecho de que nosotros mantengamos las demandas del movimiento campesino significa tener moral y valentía. El régimen nos está asesinando todos los días”

Según el ex reo político Medardo Mairena el Movimiento Campesino no está buscando beneficio propio. “Depongamos los intereses para decirle presente a Nicaragua. Hemos estado visitando los territorios, a pesar del asedio, es una lucha ardua. Nuestra prioridad es lograr la gran coalición y parar la matanza de los campesinos”

La periodista Lucia Pineda Ubau, quien dirige el programa 100%Entrevista también le preguntó a Medardo sobre las últimas declaraciones que brindó la líder Irlanda Jérez quien aseguró que sería un grave error que el Movimiento Campesino deje de ser un movimientos social para convertirse en un movimiento político. “Yo creo que es una simple opinión de Irlanda, somos un movimiento social que luchamos porque haya justicia y democracia en este país. Hasta este momento hemos dicho que no queremos convertirnos en un partido político”

“Medardo Mairena no es el dueño del movimiento campesino para tomar esa decisión, somos un movimiento que tenemos representaciones en diferentes partes de este país, no puedo tomar esa decisión porque no soy dueño, no actúo como dictador y actúo por decisiones de manera colectiva que hacemos en el Consejo Nacional a través de escuchar a nuestras bases de nuestro movimiento que están en los últimos rincones de este país” respondió Mairena sobre los cuestionamientos de Irlanda Jérez.

Aunque Mainera no afirmó ni negó las intenciones, en 100%Entrevista sostuvo que de convertirse en un movimiento político también tienen sus derechos para hacerlo.