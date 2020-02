La rea política Katherine Martínez contó a la plataforma aliada Artículo 66 que hoy se levantó muy temprano y se disponía a solicitar su patio sol en la cárcel de mujeres “La Esperanza”, cuando custodios le orientaron que recogiera sus pertenencias.

“Llegaron a buscarme a las nueve de la mañana, yo estaba pidiendo mi patio sol, cuando me dijeron que fuera a buscar mis cosas, agarra lo que puedas, luego me llevaron hacia un vehículo, al preguntar ¿de qué se trataba? me dicen vas libre, inmediatamente di Gracias a Dios, luego me llevaron con otros reos políticos, ahí vi a Bryan, luego me trajeron a casa, pero como mi mamá no estaba me entregaron a otro familiar” narró la joven.

Según Martínez, los custodios no le informaron si sería liberada bajo el régimen de casa por cárcel, sólo me dijeron que firmara mi carta de libertad.

La excarcelada política informó que no recibió ningun maltrato físico pero que en una ocasión cuando se enfermó le negaron la atención médica y fue hasta que estaba grave de salud que permitieron que un médico la valorara.

Martínez aseguró que continuará exigiendo la libertad de su esposo y primos “voy a seguir en la lucha para que nicaragua sea libre”

Antes de ser detenida, la joven era constantemente amenazada por un vecino sandinista. Fue arrestada el pasado 20 de noviembre (2019) junto a su esposo, Néstor Eduardo Montealto Núñez, de 27 años. Néstor era perseguido por su participación en las protestas civiles, pero además tenía antecedentes penales desde antes del 18 abril de 2018. La primera vez que Néstor estuvo en la cárcel, salió a mediados de 2019 bajo la llamada Ley de Amnistía, aunque no era preso político.