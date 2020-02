¿Quién es el preso político Nilson Membreño?

10:18 a.m.

Nilson Membreño fue condenado a 10 años de prisión por el sistema judicial del régimen de Daniel Ortega según su mamá Damaris Membreño, ha sido condenado falsamente por crimen organizado pero la verdadera razón es que es opositor a la dictadura en Nicaragua.

Nilson tiene 28 años de edad trabajaba en una empresa en Chinandega en la cual los oficiales del régimen allanaron y fue ahí que lo apresaron, sin tener orden de allanamiento, ni de captura. En la realización de su juicio la juez de la localidad se declaró incompetente por lo que fue trasladado hacia la capital para investigarlo.

Damaris Membreño asegura que lo mandaron para Managua para saber si estaba relacionado con las protestas del 18 y 19 de abril de 2018, así mimos menciona que “todo el proceso ha sido ilegal, que no presentaron ninguna prueba en su contra y lleva alrededor de 15 meses de estar secuestrado por régimen” enfatizó la mamá del reo político.

También aseguró que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta, y que exigen su libertad, y denuncia que Nilson Membreño se encuentra mal de salud y que no ha recibido la atención médica necesaria por lo que denunció el caso de su hijo ante el Comité de la Cruz Roja Internacional, pero hasta el momento no han ido a inspeccionar asegura Damaris mamá de Membreño.