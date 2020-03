Mirna Blandón del Movimiento Feminista de Nicaragua denunció en 100%Noticias el asedio y hostigamiento de la sancionada policía sandinista, quienes indagan sobre ella con sus vecinos.

Según Blandón, el asedio empezó el día 22 de febrero por un periodo de cinco días con duración de cuatro y hasta doce horas. Sin embargo el hostigamiento subió de nivel este sábado 07 de marzo del 2020 cuando empezaron a indagar por ella con sus vecinos y un trabajador que llega a su casa.

“Hoy nuevamente se aparecieron a las siete de la mañana dos motorizados, cuatro policías debidamente armados; por supuesto que no vienen a dirigir el tráfico están al frente de mi casa, toman fotografías, incluso un día de estos por la mañana se atrevieron a tomarme foto cuando salí a la puerta de mi casa en camisón de dormir y cínicamente me dijeron, “Buenos días madrecita” y yo no soy su madre” manifestó Blandón a 100%Noticias.

El asedio que vive la activista empezó de cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 08 de Marzo. “Yo creo buscan intimidar e impedir que las mujeres tengamos la posibilidad de salir a la calles, lo que me parece una estupidez porque desde hace cuatro años nos impiden salir a las calles y nos confrontaban con los antimotines, pues menos ahora con la represión” explicó la activista.

Para Blandón la sancionada policía sandinista debería hacer su trabajo que es patrullar las calles para prevenir la delincuencia y estar atendiendo las comisarías de la mujer, en lugar de estar en su casa.

“He podido constatar y darme cuenta que andan preguntando en el barrio por mi, tengo en la casa un trabajador al que hoy lo detuvieron le abrieron la mochila y le preguntaron qué andaba haciendo donde doña Mirna Blandón me andan investigando, mayor intimidad deberían ir a las calles porque verdaderamente hay delincuencia porque hay muchas cosas que hacer, deberían ocuparse de cosas más importante porque para eso les pagamos para eso son los recursos del Estado y todos los recursos para supuestamente capacitar a una policía debería de estar en la comisaría de la mujer” señaló la activista del movimiento feminista en Nicaragua.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH se prounció en redes sociales para condenar el aseio y exigir respeto a su integridad física y psicológica.

Mañana es día Internacional de la Mujer y la Policía bloquea la salida y entrada de una de las feminista más icónicas de #Nicaragua Mirna Blandón. @cenidh Condena este atropello a sus libertades, EXIGIMOS respeten su integridad física y psicológica. #EstamosVigilantes @CIDH pic.twitter.com/Dn00jn7Ecq — Cenidh (@cenidh) March 7, 2020

Blandón es una activista del movimiento feminista de Nicaragua y desde hace muchos años demanda justicia para las mujeres asesinadas y el alto a la violencia contra la mujer.