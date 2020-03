“El dios de las tinieblas es el que les habla a estos brujos, eso sin duda”, “Toda su postura irreverente hacia lo que predica”, “No hay que manipular la palabra de Dios a conveniencia propia. Jesús dijo dad a césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios”, fueron algunas de las críticas que generó un video que circuló en redes sociales de la diputada sandinista Alyeris Arias en la que manipula la biblia.

En el vídeo la diputada sandinista sostiene que Dios le dio la orden a Daniel Ortega para que desmantelará los tranques que dejaron más de 328 muertos en Nicaragua durante la violenta represión del año 2018.

#LoÚltimo Diputada sandinista manipula la biblia y dice que Dios le dió la orden al dictador Daniel Ortega para desmantelar los tranques. Detalles en https://t.co/c5dRYh9TEt pic.twitter.com/488B8Yo3ND — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) March 11, 2020

Arias dice que Ortega pidió sabiduría a Dios y que producto de tanta oración que hicieron hasta pastores evangélicos, Dios respondió.

"Esos adoquines fueron cayendo cuando Dios le dijo Daniel da la orden" aseguró Arias quien considera a Ortega un hombre lleno de "puro amor" pero que según la Comisión interamericana de derechos humanos, CIDH, el Grupo de expertos internacionales (GIEI) y la ONU-Derechos Humanos, el mandatario cometió crímenes de lesa humanidad.

“Fue mi maestra de escuela dominical cuando era niño. Oro por ella y por mi. No deben sus acciones erradas llevarnos a la cloaca en que ella está” “Dios es un Dios Santo y misericordioso , y no maldice a nadie(…)esta mujer está blasfemando con la palabra de Dios , que Dios tenga misericordia de ella”, “Entonces en los 10 mandamiento que Dios escribió a Moisés y uno de ellos dice que no matarás, entonces Dios se equivocó”, “No sé debe creer en falsos profetas. Esto es terrible. No puedes matar no debes matar. El comandante tiene mala imagen dejando q esta gente sin escrúpulos dañe la fe y orille a otros a matar” fueron otras de las críticas que hicieron seguidores de 100%Noticias en las redes sociales.