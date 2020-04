El gobierno dictatorial de Daniel Ortega y la sancionada Rosario Murillo, continúa sin emplear medidas preventivas adecuadas para combatir la pandemia en el país

La Asociación Pro Derechos Humanos ANPDH no descarta que la dictadura Ortega Murillo se le acuse de genocidio por no proteger a su pueblo ante esta pandemia del Covid 19.

“Son unos asesinos y tendrán que responder ante la justicia universal dentro del derecho internacional para ser juzgados y castigados” explicó Álvaro Leiva, además añadió que “están llevando al pueblo al dolor, más luto y a más derramamiento de sangre, están sordos, ciegos y mudos ante un problema de carácter nacional y mundial y eso es grave, (Ortega) es un ausente real que está creando especulaciones ha creado una situación de inestabilidad del país, porque un gobernante serio se pone al frente de esta problemática” dijo Leiva

Nicaragua necesita urgentemente un plan para la mitigación de la pandemia del nuevo coronavirus afirma la asociación nicaragüense de derechos humanos ANPDH que ha propuesto diversos puntos para poder salvaguardar la vida de los nicaragüenses ante las irresponsables acciones que está implementando la dictadura donde según su secretario Álvaro leiva “todos sus actos y declaraciones de sus funcionarios apuntan a promover el contagio masivo de la población indefensa”.

“Hay un vacío de poder político no hay quien esté administrando de manera responsable el estado de Nicaragua, no hay cabeza, no hay gobernante, no hay ninguna persona que esté al frente en el estado ante esta pandemia y otros problemas que aquejan a los nicaragüenses” dice el secretario de esta organización de derechos humanos

La ANPDH propone la conformación de una junta de gobierno provisional con la representación de los principales sectores sociales y la participación de todas las fuerzas públicas donde queden excluidos todos los funcionarios ligados a esta dictadura que han sido señalados de cometer crímenes de lesa humanidad, cuya cabecilla es Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Para Leiva se debe “pedir a la comunidad internacional el desconocimiento del régimen de Ortega por su ilegalidad tanto en su ascenso al poder como en el ejercicio del mismo”