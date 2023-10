Campaña de Libertad Religiosa para Nicaragua

09:55 AM

En los últimos años, Nicaragua ha sido testigo de una triste realidad marcada por informes y denuncias de detenciones arbitrarias y flagrantes violaciones de los derechos humanos. Esta situación, lejos de disminuir, se ha agravado, creando una atmósfera de represión que se ha dirigido no solo contra la oposición política, sino también contra aquellos que alzan sus voces en defensa de la libertad religiosa y los derechos fundamentales.

En el año 2018, Nicaragua se vio inmersa en una crisis sociopolítica que se desencadenó a raíz de valientes protestas en contra de la dictadura de Ortega Murillo. Durante estas manifestaciones, las autoridades demostraron un alarmante uso excesivo de la fuerza, recurriendo incluso a la brutalidad policial y a grupos paramilitares. La indignación ciudadana se encontró con detenciones arbitrarias, torturas, y maltratos infligidos tanto a manifestantes como a activistas, defensores de derechos humanos e incluso líderes de la Iglesia Católica que se atrevieron a desafiar al régimen dictatorial de Ortega Murillo.

No podemos permitir que estas acciones queden en la sombra. Es esencial que las voces conscientes de la sociedad nicaragüense y de la comunidad internacional se unan en una firme campaña de denuncia y concienciación. Aquí es donde cobra vital importancia nuestra iniciativa "Libertad Religiosa", que busca movilizar la opinión pública tanto a nivel nacional como global para visibilizar las atroces violaciones de derechos humanos perpetradas contra la Iglesia Católica en Nicaragua, con especial énfasis en el caso de Monseñor Rolando Álvarez, un sacerdote valiente y defensor intrépido de los derechos humanos en el país. Exigimos su liberación inmediata y un alto a la represión por parte del régimen Orteguista.

El corazón de esta campaña se encuentra en la protección de la libertad religiosa en Nicaragua y en todo el mundo. Además, su enfoque está orientado hacia la defensa de los activistas de derechos humanos, los disidentes y los líderes políticos que desafían a regímenes autoritarios y dictaduras. Estos regímenes, que recurren a la detención arbitraria como instrumento para silenciar las voces críticas, deben ser desafiados con determinación y unidad.

La detención arbitraria y el encarcelamiento por motivos políticos son males que aquejan a innumerables personas en todo el planeta. Tales actos flagrantes violan los fundamentos mismos de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como los derechos a la libertad y seguridad personales y a un juicio justo. Tales derechos, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales, deben ser respetados y protegidos sin excepción.

Desde Cuba hasta Venezuela, desde Nicaragua hasta China, pasando por Rusia y otras naciones con regímenes autocráticos, individuos valientes son sometidos a detenciones injustas simplemente por luchar por la democracia y los derechos humanos. Si bien los tratados internacionales ofrecen una base sólida para la protección de los derechos humanos, es imperativo que adoptemos un enfoque más robusto y específico para enfrentar esta preocupante pandemia global de detenciones injustas.

En este sentido, resulta fundamental visibilizar y denunciar con voz unida estas violaciones flagrantes y promover una colaboración global entre la comunidad religiosa, los activistas, los líderes y los defensores de derechos humanos, incluyendo a quienes han sido presos políticos en el pasado y a las familias de aquellos que hoy día están injustamente privados de su libertad. Juntos, podemos ser la fuerza que finalmente desafíe y prevalezca sobre la opresión, restaurando los valores fundamentales de la libertad religiosa y los derechos humanos en Nicaragua y en todo el mundo.

Mensaje de invitación para lectores:

Es un honor para mí dirigirme a ustedes como nicaragüense, como activista y defensora de los derechos humanos, desde la Campaña "Libertad Religiosa Para Nicaragua".

En un momento en que el mundo enfrenta desafíos significativos, es esencial que nos unamos como sociedad civil para marcar una diferencia tangible y duradera. Nos encontramos en un punto crucial de la historia, donde nuestra acción colectiva puede cambiar el rumbo de la libertad y la justicia en Nicaragua.

Hoy, les extiendo una invitación a unirse a nuestra campaña. Creemos en el poder de la unidad y en la capacidad de movilización de las voces comprometidas con la verdad, la justicia y la no repetición. Juntos, podemos generar una demanda interna en el corazón del pueblo nicaragüense y de las comunidades exiladas, una demanda que clame por la restitución completa del Estado de derecho. Es hora de poner fin al hostigamiento, a la persecución y a la criminalización de los derechos humanos en nuestra nación.

LEER MÁS: CPDH respalda propuesta para nominar a Monseñor Álvarez y Báez al premio nóbel de la paz

Nuestro enfoque se basa en tres pilares fundamentales: promoción, sensibilización y movilización. A través de estas acciones, aspiramos a crear una conciencia colectiva en torno a este desafío apremiante que enfrentamos. Queremos que cada individuo entienda la importancia de la libertad religiosa, de la dignidad humana y de los derechos fundamentales que deben protegerse sin excepción.

Sin embargo, nuestro alcance no se limita solo a las fronteras de Nicaragua. Buscamos presionar a los líderes mundiales para que actúen con urgencia y determinación. No podemos permitir que las voces de quienes luchan por la paz y la justicia sean silenciadas. Es hora de un cambio real, de una cultura arraigada en la paz y la no violencia.

Los invito a unirse a nuestra campaña y convertirse en un faro de esperanza en tiempos de adversidad. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuirá a un movimiento que trasciende las diferencias y abraza los valores compartidos de la humanidad.

Juntos, podemos y vamos a marcar la diferencia. Únanse a nosotros en esta causa noble y valiente. Juntos, construiremos un futuro donde la libertad religiosa y los derechos humanos sean respetados y protegidos en todo momento y en todo lugar.

Con gratitud y determinación.

Gloria Chamorro – Activista de Derechos Humanos. Especialista en Paz y Resolución de Conflictos, con énfasis en Liderazgo y Salud Mental.

Yoel Sandino - Activista político. Especialista en Redes Sociales y Medios Modernos de comunicación. Expreso Político. Grupo 222.