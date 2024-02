En Nicaragua estamos jodidos, relato de una madre de familia sobre la realidad que censura Rosario Murillo

Me levanto todos los días a las 4 de la mañana para hacer el desayuno a mis hijos. Les preparo pan con café. Les dejo el almuerzo hecho. Arroz, frijoles, queso a veces solo frijoles en balas o arroz con salsa de tomate o arroz con huevos. A veces no hay para los tres tiempos y se hace un solo tiempo de comida

Carol Nicaragua

Febrero 15, 2024 11:15 AM

Soy madre nicaragüense de 34 años de edad. Nicaragua se convirtió en el país donde no podés opinar, ni criticar, ni decir nada en contra del gobierno.

Opinar sobre el presidente o la familia Ortega Murillo es una condena a muerte para los nicaragüenses.

El nicaragüense vive coyol quebrado coyol comido. La energía eléctrica cara, la factura de agua elevada. Comer los tres tiempos en Nicaragua es una gran bendición. Muchos no podemos darnos el gusto de comer carne, pollo, posta de cerdo o sopa porque nuestro dinero no nos alcanza.

El salario mínimo es de 9,535 córdobas. Pero se hace nada porque una libra de arroz vale 22 córdobas, el tanque de gas 500 córdobas, un litro de aceite 60 córdobas, una libra de frijoles 35 córdobas, media libra de queso 40 córdobas, tomate 20 córdobas, cebolla 20 córdobas, chiltoma 20 córdobas.

Esto sin sumar los gastos en las escuelas. En los colegios públicos te exigen el complemento para la merienda escolar. Esta no solamente debe ser arroz y frijoles, debes complementarla con algo más. No toman en cuenta si uno tiene o no las condiciones económicas para sustentar ese gasto.

En los colegios privados es prohibido hablar de política. No podés oponerte a nada. Se ha implementado en las empresas la jubilación de las personas de la tercera edad, mayores a 50 años y los que tienen un cargo alto y tienen esa edad los jubilan para que un joven asuma el puesto.

De alguna manera la mujer nicaragüense saca adelante a sus hijos. A veces no hay para los tres tiempos y se hace un solo tiempo de comida.

De alguna manera la mujer nicaragüense saca adelante a sus hijos. A veces no hay para los tres tiempos y se hace un solo tiempo de comida.

Nicaragua es bendecida dice la compañera Rosario Murillo. Falso. Estamos careciendo de alimentos. La canasta básica alcanza casi los 20 mil córdobas. La atención médica, si pagas seguro, es pésima y todo lo que te dan en medicina es de los Laboratorios Ramos, donde manda Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.

El impuesto sobre la renta, el IVA, pago de los sticker de rodamiento hasta por las bicicletas, asfixia al nicaragüense.

En Nicaragua las remesas familiares son una gran ayuda para nosotros pero lamentablemente nos congelaron la tasa de deslizamiento. Es un gran alivio para nosotros ese dinerito. Ya sustentas tu canasta básica, frijolitos pollito, arrocito pero con la moneda congelada nos afecta bastante.

Son grandes filas de gente haciendo retiro de remesas y te entregan córdobas no dólares. Como dice mi abuelito "estamos jodidos". Es frustrante. Como madre querer hacer muchas cosas y no podes ganar más porque si ganas más igual te quitan. Volvemos a lo mismo angustia, frustración. Y hasta para sepultar a un ser querido muerto de una forma inesperada, también se gasta.

Muchos anelamos el sueño americano. Algunos que se fueron se olvidaron de la necesidades de su familias triste pero cierto. Otros, en su gran mayoría, no olvidan a los suyos. Poco a poco van levantando su casita.

Recientemente se llenó una ficha donde te preguntan si tenes familiares en Estados Unidos, donde viven y cuánto tiene de vivir en ese país? Con qué fin? ¿Con qué intenciones,? No sabemos solo esperamos.

Cuando salis a las calles de Managua te vas a encontrar con oficiales en cada esquina. Si vas a un departamento del país, fuera de Managua, observarás siempre oficiales en las carreteras. Ellos vigilando al ciudadano honesto y no a la delincuencia.

Subirte al transporte público es una gran tensión. Es cuidarse de la delincuencia que ellos mismos, el gobierno, han dejado en libertad con indultos. Somos víctimas de robos y asaltos. Hasta muertes han ocurrido a mano de la delincuencia común.

Nicaragua pareciera que estuviera bien, que es un país estable, democrático como que existiera libertad de expresión, pero no es verdad. No se comes bien los tres tiempos. No te puedes vestir bien. No puedes expresarte en libertad. No puedes poner cualquier música que no son del agrado al gobierno. Siempre hay una vigilancia por parte de los CPC (Consejo del Poder Ciudadano).

Esperamos que Dios nos ampare, proteja y libere. Queremos una Nicaragua libre y democrática.

Soy Carol Nicaragua. No es mi verdadero nombre, pero la realidad que expreso es verdad.