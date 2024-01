Canasta básica en casi 20,000 córdobas ¿Cuántos nicaragüenses tienen ese ingreso?

Equipo de Periodistas

El economista Enrique Sáenz asegura que la campaña “embustera” del régimen de Daniel Ortega de que en Nicaragua hay “bonanza” económica es “mentira” porque el precio de la canasta básica que alcanzó casi los 20 mil córdobas al cierre del año 2023 demuestra lo contrario.

Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), entre enero y diciembre del 2023, la canasta básica registró un incremento de 777 córdobas, cotizando en 19.800 córdobas.

El experto explica que la canasta básica comprende los bienes y servicios que una pequeña familia necesita para sobrevivir, entre estos están: arroz, frijoles, queso, tortillas, aceite; servicios básicos como la electricidad, el agua, el transporte, entre otros.

“El Inide mide mensualmente el costo de la canasta básica que en diciembre cerró en 19.800 córdobas, es decir, una familia pequeña necesita un ingreso de 19.800 córdoba para consumir lo básico, no es para ir a Los Ranchos o para ir a pasear a San Juan del Sur”, señala.

En este primer punto, el analista pregunta ¿Cuántos nicaragüenses tienen un ingreso de 19 mil córdobas?, seguido de ¿Cuál es el salario promedio en Nicaragua?.

De acuerdo a datos del Banco Central de Nicaragua, el salario promedio mensual es 11.972 córdobas, es decir casi 12 mil córdobas. Este dato demuestra que a un trabajador su salario no le alcanza para cubrir el costo total de la canasta básica.

“Para un trabajador promedio que tiene un trabajo estable su ingreso no le alcanza literalmente ni para la comida, pero estamos hablando de quienes tienen un empleo a tiempo completo y tienen un salario, pero hay otros tipos de salarios, por ejemplo, zona franca, comercio, etcétera el promedio oficial en Nicaragua del salario mínimo es de 8.290 córdobas a estos no le alcanza ni para la mitad de la canasta básica”, explicó.

En diciembre, el precio de la canasta básica experimentó la mayor subida del año, unos 268 córdobas comparado con noviembre, cuando costaba 19.532.

De los 268 córdobas que subió el precio de la canasta básica el último mes, 252 córdobas corresponden al alza en productos perecederos como tomate, cebolla, chiltomas, papas y repollo.

Negociaciones del salario mínimo

La semana pasada el régimen, sector privado y sindicatos sandinistas instalaron la mesa negociadora para fijar el nuevo salario mínimo de los trabajadores para el 2024, cuyo promedio es de 8.290,8 córdobas (224,5 dólares) desde septiembre del año pasado.

Al respecto, el economista señala que muchos nicaragüenses atraviesan una realidad peor en comparación a los trabajadores que tienen un salario promedio, por lo cual la presunta bonanza económica es una mentira.

Señala que el Inide reporta que solo el 4% de los nicaragüenses no tiene ningún empleo, es decir 4 de cada 10 en el subempleo “esos sí están prácticamente en la calle, ganan menos todavía del salario mínimo, en consecuencia, esta presunta bonanza económica no se refleja en los miles de nicaragüenses que ganan el salario mínimo (...) los trabajadores nicaragüenses no ganan ni para comer ese el paraíso de la economía cristiana, socialista y solidaria”.

A esto se suma, que muchos nicaragüenses no se están muriendo de hambre por el sacrificio de los nicaragüenses en el exterior “estos datos que son oficiales y a lo mejor están adulterados, pero son lo suficientemente elocuentes para mostrar la magnitud del drama que viven las familias. Entonces, ¿por qué no hay una mayor tragedia? por los miles de millones de dólares resultado del sudor, sacrificio y sufrimiento de los nicaragüenses en el exterior.