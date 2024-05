Nicaragua: Donaciones más Préstamos 1997-2017

Estos datos no incluyen el dinero venezolano que no fue registrado en el Presupuesto General de la República y que se calcula en aproximadamente entre US$ 5,000 y US$ 6,000 millones de dólares

Oscar René Vargas

Mayo 13, 2024 03:30 PM

De acuerdo a las publicaciones del Banco Central de Nicaragua (BCN) las cifras exactas de las donaciones más préstamos recibidas por Nicaragua entre 1997 y 2017 nos revelan que el dinero recibido por el gobierno de Ortega entre 2007-2017 fue superior al recibido por la suma recibida por los gobiernos de Alemán y Bolaños. Por aspecto metodológico los datos expuestos están divididos entre 1997-2006 (gobiernos Alemán y Bolaños) y el monto recibido por Ortega entre 2007-2017.

Entre 2007 y 2017, período Ortega antes del 2018, Nicaragua recibió la suma de US$ 6,507.8 millones de dólares correspondiente a la suma de donaciones y préstamos internacionales. Estos datos no incluyen el dinero venezolano que no fue registrado en el Presupuesto General de la República y que se calcula en aproximadamente entre US$ 5,000 y US$ 6,000 millones de dólares.

Durante el gobierno Alemán (1997-2001) el monto total recibido (donaciones más préstamos) alcanzó la cifra de US$ 2,829.8 millones de dólares. En el período de Bolaños (2002-2006), Nicaragua recibió un monto total (donaciones más préstamos) de US$ 2,944.5 millones de dólares. Es decir, entre 1997-2006 Nicaragua recibió la cantidad de US$ 5,774.3 millones de dólares.

A partir de los datos del BCN podemos hacer algunos señalamientos importantes:

1) Durante el período 2007-2017 (once años) se recibió una cantidad de dinero en donaciones y préstamos superior al período 1997-2006 (diez años).

2) En el período 2007-2017, las remesas familiares crecieron desde US$ 739.6 millones de dólares en el 2007 a US$ 1,390.8 millones de dólares en 2017.

3) El monto total de las recibidas entre 2007 a 2017 fue de US$ 11,135.9 millones de dólares.

4) Entre 2007-2017, al sumar las donaciones, préstamos, remesas y dinero venezolano, Nicaragua recibió la cantidad de US$ 23,643.7 millones de dólares.

5) Cantidad de dinero que le permitió a Ortega desarrollar, paralelamente, un clientelismo político hacia los sectores populares (zinc, hambre cero, la gallina, el cerdo, el suplemento salarial fuera de presupuesto, etcétera). Al mismo tiempo, que el gran capital financiero y empresarial mantenían las exoneraciones, evasión de impuestos y un sistema tributario perfectamente funcional factores que les permitió obtener ganancias extraordinarias.

6) A partir del 2016, cuando comienzan a reducirse los montos y desaparece el dinero venezolano comienzan a declinar la capacidad de seguir ofreciendo el mismo nivel de clientelismo político a los sectores populares, las prerrogativas al gran capital disminuyen, el comercio con Venezuela desaparece, etcétera.

7) Producto de tres factores comienzan a florecer, a los ojos de la población, un estado corrupto, ineficiente, apoyado con sectores rentistas, delincuentes y oportunistas cuyo propósito central es mantener y ampliar espacio de poder a través por la fuerza, la represión para imponer sus propios códigos.