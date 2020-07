María Fernanda Flores y Martha MacCoy dicen que no son corruptas

Las diputadas del Partido liberal constitucionalista María Fernanda Flores de Alemán y Martha MacCoy negaron los señalamientos de corrupción, y que podrían ser un impedimento para integrar las comisiones de la coalición nacional, según un manual de ética que aprobaría la CN.

Ambas diputadas respondieron a una publicación del Diario LA PRENSA donde el miembro de la Coalición Luis Fley confirmó que tanto Flores, MacCoy y Jamileth Bonilla son parte de la propuesta del partido liberal para integrar algunas de las comisiones de la coalición.

"Todo el que esté señalado de actos de corrupción no será parte de la coalición" dijo Luis Fley del FDN al Diario LA PRENSA.

Esta declaración desató la ira de Flores y MacCoy, quienes este lunes arremetieron una contra algunos miembros de la Coalición y la otra contra el Diario LA PRENSA.

"Si el delito mío y si mi pecado es ser la esposa de Arnoldo Alemán, lo acepto, lo acepto con dignidad, lo acepto porque eso no va a cambiar, pero no es correcto que viniendo dentro de la coalición, personas que no deberían de tirar la primera piedra, pretendan venir a involucrarse en asuntos internos del PLC" aseguró molesta Flores de Alemán, esposa del expresidente Arnoldo Alemán, quien fue sobreseido por actos de corrupción en Nicaragua, pero por un presunto acuerdo con Daniel Ortega.

"Y quiero decirles que lo hagan con pruebas porque pueden someterse a una demanda nuestra en la que nos acusan solo por tener un periódico en el cual están utilizando puros argumentos políticos para acusarnos, eso no es posible a mi que me lo demuestren que tengo que ganarme el pan nuestro de cada día para poder vivir y si hubiese sido una corrupta probablemente tendría mansiones, fincas, qué más tendría, pero no, soy una diputada suplente y quiero que LA PRENSA hable con la verdad" reaccionó MacCoy.

La diputada Flores de Alemán advirtió que nadie se debe de meter en los asuntos internos del PLC, en referencia a la decisión que tomen sobre los integrantes de las comisiones de la Coalición nacional.

"El PLC decide quien lo representa, somos un equipo colegiado donde se toman las decisiones de este partido y ahi se va a decidir quiénes serán los nombres que van a ocupar dentro de las comisiones de la gran coalición, nadie más puede decir esto sí, esto no, porque a mí me señalan por ser la esposa, pero ahí hay gente en grandes puestos de liderazgo dentro de la coalición que por su sangre, por sus venas corre sangre de muchos que asesinaron y mandaron a los jóvenes en la década de los 80 a un servicio militar, ahi hay hijos de tenientes coroneles señalando" arremetió Flores de Alemán.

La Coalición Nacional fue una idea que lanzaron la Alianza Cívica y la Unidad Nacional azul y blanco el pasado 17 de Enero. En el manifiesto que leyeron aseguraron que sería una coalición inclusiva, "sin exclusiones" donde hacían la invitación a los partidos políticos que se consideraban opositores a Daniel Ortega. Uno de los primeros en acercarse y firmar su intención de unirse fue el PRD del reverendo Saturnino Cerrato, luego siguió el PLC de Arnoldo Alemán con quienes sostuvieron las pláticas. El pasado 25 de febrero 7 organizaciones firmaron los estatutos que dan vida a la coalición nacional.