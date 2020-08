Sandra Ramos deja entrever su retiro de Alianza Cívica y reitera "aquí la oposición es el pueblo de Nicaragua"

La dirigente social Sandra Ramos del Movimiento de mujeres María Elena Cuadra dejó entrever que se retira de la Alianza Cívica "yo a la Alianza la he apoyado desde un inicio, la he respaldado desde un inicio, pero todo tiene su principio y todo tiene su fin" expresó tras criticar fuertemente el papel de quienes se erigen como la oposición en Nicaragua.

Ramos reiteró que está a "favor de todo lo que sirva para la unidad para el pueblo de Nicaragua porque aquí este barco está a la deriva, ¿qué es lo que demuestra la oposición? que no tiene capacidad ni de negociar entre ellos mismos, ¿cómo es que esta oposición que no tiene capacidad ni de negociar conmigo va a dirigir este país? y aunque se arrechen y me importa muy poco, entonces ¿si no tienen capacidad de diálogo entre ellos mismos cómo me van a gobernar?" cuestionó.

"¿Cuál oposición? si todos estaban amalgamados, amarrados, han hecho pacto tras pacto, ya sean económicos, políticos, lo han hecho, ahora que no me vengan con el cuento de que no se acuerdan, gracias a Dios que ustedes tienen los videos porque hay gente que cree que tiene amnesia, que quiere ver la cola de los demás y no ven la suya, y que ahora les agarró porque quieren pureza, cuál pureza, si aqui todos tenemos techo de vidrio" fustigó Ramos a los grupos que promueven las luchas ideológicas y buscan la "pureza" política en el país.

100% Noticias supo que Ramos tiene meses de no estar dentro del Comité Nacional o el Pleno de la Alianza Cívica y se ha dedicado tiempo completo a su organización desde donde sigue apoyando a mujeres desempleadas y hasta a familiares de presas y presos políticos. La dirigente social instó a la sociedad nicaragüense a "presionar porque se han eregido en los representantes de los nicaragüenses, yo por lo menos yo no los he electo para que nos representen, y sigan jodiendo a este pueblo dándole desesperanza cuando este pueblo lo que necesita es esperanza" aseveró.

La dirigente social se mostró indignada por los "pleitos" en los grupos de oposición "para mi es inconsebible no le encuentro lógica, no le encuentro principio ni fin a las discusiones estériles que tienen cuando hay 14 mil mujeres lanzadadas a la desocupacion y nadie se ha pronunciado por esas mujeres, cuando hay un alto número de mujeres muertas por femicidios y dónde está la oposición diciendo esta boca es mía. Entonces aqui no hay oposición, aqui se está construyendo un proceso pero oposición no hay, aqui la única oposición es el pueblo de Nicaragua que quiere cambios y quiere cambios de raiz porque ya no aguanta la pobreza en la que estamos viviendo y nos han sometido asi de sencillo" agregó Ramos.